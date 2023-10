Cubano detenido en Miami dice que pelea gallos en Cuba porque es legal

El cubano Andrés Laguardia, arrestado el pasado lunes en Miami por supuestas peleas de gallos, afirmó que él es aficionado pero viaja a Cuba para realizar esta actividad porque en la isla es legal.

En declaraciones a Noticias 23 del canal Univisión dijo que no se considera un maltratador de animales, y que pretende demandar a las autoridades por haber sacrificado en su propia casa más de 40 ejemplares mientras él estaba detenido en la patrulla.

"Si en algún momento fui culpable de algo, que lo decida un juez. A mí me gusta, yo soy aficionado, pero voy a Cuba y los peleo allá porque es legal en Cuba", explicó.

El hombre, radicado en Homestead, al sur de Miami-Dade, fue arrestado el lunes por posesión de animales para pelear, posesión de equipos para la pelea de animales y uso de una propiedad para esos fines.

El informe del arresto, consultado por el medio, detalla que Laguardia tenía 40 gallos en su propiedad, los cuales permanecían enjaulados, enumerados y con las plumas mutiladas.

También había equipos de entrenamiento, esteroides, agitadores de gallos.

Laguardia sostiene que todos esos equipos estaban en la casa porque él hace presentaciones sobre un escenario con los gallos.

En 2014 el hombre fue procesado por cargos similares, pero defendió que en esa ocasión solo era un espectador en una pelea.

Desde 2019 el Congreso EE.UU. prohíbe las peleas de animales en todo el país.

"Cada país tiene una ley y tienes que acatar las leyes de cada país, pero no me gusta que me digan abusador de animal", dijo Laguardia.

Sin embargo, en Cuba a pesar de la lucha de los movimientos animalistas, el Decreto de Bienestar Animal publicado en abril de 2021 excluyó a los gallos de pelea porque son del agrado de un alto funcionario, denunciaron los activistas.

El gobierno cubano autorizó las lidias de gallos organizadas por los clubes del Grupo Empresarial de Flora y Fauna, dirigida por el Comandante de la Revolución Guillermo García Frías, quien es aficionado a las mismas.

"El Jefe del Departamento Provincial de Sanidad Animal que corresponda, autoriza las lidias de gallos que son organizadas por los clubes gallísticos, pertenecientes al Grupo Empresarial de Flora y Fauna", señala el Reglamento del El Decreto Ley No. 31, aparecido en la Gaceta Oficial.