Romeo Santos sube al escenario a una mujer que lucha contra el cáncer y cumple su sueño

En uno de los últimos concierto de Romeo Santos en Estados Unidos se vivió un momento muy emotivo cuando subió al escenario a una mujer que llamó su atención con un cartel que llevó al show.

La mujer que logró captar la atención del Rey de la Bachata llevaba un letrero que decía: "Ni el cáncer me detiene a robarte un beso". Ante estas palabras, el cantante neoyorquino de orígenes dominicanos no dudó en cumplirle el sueño a la mujer, que emocionada hasta las lágrimas y casi sin poder articular palabra compartió este bello momento con su ídolo sobre el escenario.

"No quiero que esto parezca que me estoy aprovechando, sino simplemente que estoy cumpliendo un sueño", dijo Romeo Santos antes de darle un beso en la boca a la mujer, que pese a su lucha contra el cáncer, no dudó en asistir al show del cantante y disfrutar de su música.

Este bello gesto del intérprete de "Propuesta Indecente" tuvo lugar en su concierto en Ontario, California, y está circulando por todas las redes sociales.

"Romeo es un gran artista. Bravo mi Romeo, eres único", "Que gesto tan bonito. Que Dios la bendiga y la sane", "Romeo es un bello, hermoso detalle y ella también hermosa, que pronto se sane", "Esto es un artista que te roba el corazón" o "Me hiciste llorar Romeo, que hermoso gesto", son algunos de los comentarios que se leen sobre este momento, que está dando la vuelta al mundo gracias a las redes sociales, donde todos los cibernautas están aplaudiendo el gesto del bachatero.

Esta no es la primera vez que vemos a Romeo Santos emociona a su público con un bonito gesto como este. En 2018, subió a una superviviente de cáncer cubana para compartir con ella un conmovedor momento sobre la tarima.