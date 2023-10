Oniel Bebeshito tras estreno de "Imagínate conmigo": "He entendido tanto a una mujer"

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito aterrizó este viernes en Youtube con su nuevo tema "Imagínate conmigo" que continúa la estela, tanto en la letra como en el ritmo, de su éxito "Hacha".

En el clip, dirigido por Ernesto Losa, Oniel desempeña dos roles: el de un hombre y una mujer.

Tras el lanzamiento, donde sorprendió a todos vestido y caracterizado como una mujer, Bebeshito se refirió a la experiencia.

"ROSA LA PELIGROSA. Tremenda experiencia viví en mi último videoclip más reciente IMAGÍNATE CONMIGO. He entendido tanto a una mujer, eso de andar en tacones no es nada fácil, pa qué decirte de las pestañas y qué incómodo las uñas, pero al final valió la pena y salió tremendo resultado, gracias a todos y consejo, si tú novia anda en tacones camina suave que es una locura", contó a sus seguidores que reaccionaron aplaudiendo el tema y su actuación.

"Más dura que Magaly pero el caminado del último video final manito", le dijo Yomil; "Rompiste bebé", comentó Wampi; "Qué dura", opinó Wow Popy; "Pieza fina", escribió El Charly.

Decidido a seguir dando pasos en su carrera, centrado en sumar éxitos, inmune a las críticas, se encuentra Oniel Bebeshito y así lo confesó tan solo unas horas antes de estrenar su nuevo tema, que superó las 100 mil visualizaciones a menos de un día de haber visto la luz.

"Me propuse que nada me va a quedar chiquito, paso a paso, pisando y dejando huellas, ahora vamos a por el mundo. At: el que no discute y siempre demuestra", dijo en sus cuenta en Instagram donde unos días antes avisó a través de las stories que pronto cantaría en Estados Unidos.

Pero no fue este el único estreno de cantantes cubanos de este viernes, pues también Charly & Johayron lanzaron "Mi vieja", su tema dedicado a todas las madres.