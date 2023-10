Prohíben entrar a cliente con un ternero a lavandería de Miami

Un residente en Miami quiso entrar a una lavandería con un ternero y las empleadas se lo impidieron.

El video del suceso, grabado desde el interior del local, fue compartido por la cuenta de Instagram del usuario onlyindade.

En él se ve a un hombre que va a entrar con una bolsa de ropa y el animal atado, cuando una voz femenina lo para en seco.

"Amor, el ternero no puede entrar. No es un perro, no es un animal...", le dice una trabajadora, sin terminar la frase.

El usuario se marchó halando su ternerito, tras lo cual se oye a lo lejos a otra mujer en el lugar llamarle "descarado".

"Qué pena con él", se burló la primera.

El video se ha vuelto viral, y muchos internautas mostraron su desacuerdo con prohibir la entrada al vacuno, alegando que podría ser perfectamente un animal de servicio.

Otros señalan que un ternero no causaría ningún problema en el local y que probablemente sea más tranquilo que un perro, un gato y hasta que un niño.

Algunos se burlaron de la empleada diciendo que si no es un animal, entonces podría ser un niño disfrazado de ternero, un pokemon, un cactus o un alien.

Por último, no faltaron quienes criticaron a la otra por llamarle "descarado" al cliente que en todo momento mostró una actitud respetuosa.

"¿Y para qué ella lo esperó grabando para decirle eso? Qué ridiculez, que todo lo ven como una oportunidad para burlarse de la gente. Aparte 'no es un animal'. Ah, ok", comentó una madre de familia.

"Si no es un animal, ¿qué cosa es ese pobre ternerito? Definitivamente ella y la otra que habla de fondo, que le dice descarado al señor que educadamente aceptó no podía entrar y se retiró, hacen más daño en este mundo que ese indefenso ternerito y ese señor que lo cuida", señaló otra.

"Si el ternero no es un animal, entonces que ella asigne una nueva especie para catalogarlo. Dios mío santo, a dónde vamos a parar con tanta gente ignorante", dijo una joven.

"¿No es un animal? ¿Entonces qué es? Pero además, si escuché bien, ¿la otra le llamo descarado? O escuché mal. Porque no entiendo tampoco la ofensa hacia él cuando se retiró sin problema alguno", comentó otra usuaria de la red.