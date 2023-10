Niño con tumor cerebral no puede ser operado en hospital de Santiago de Cuba por falta de instrumental

Un niño cubano que tiene un tumor cerebral no ha podido ser operado en el hospital de Santiago de Cuba donde lo atienden porque no hay instrumental para hacer la intervención.

El menor se llama Enmanuel Rivera Campos, de tres años, y en este momento está ingresado en la sala de neurocirugía del Hospital Infantil Sur, conocido popularmente como La Colonia.

El doctor Alexander Figueredo compartió el martes en su cuenta de Twitter un video del menor en el que se le ve llorando por el dolor.

"Tiene un tumor en la cabeza, los médicos solo dicen que hay que esperar para la operación. No hay instrumental, no hay nada y el niño aguantando los dolores. Por favor, necesitamos ayuda. El niño ya no quiere comer por los dolores, por favoorrrr, se necesita ayuda para que esa operación no demore más y aparezca todo lo necesario para operar al niño", explicó.

Minutos después, el propio Alexander Figueredo denunció que un grupo de ayuda donó el instrumental para la operación, pero el hospital no aceptó.

"La madre está desesperada, 51617017, hospital La Colonia, Santiago de Cuba", reveló.

El galeno, quien emigró a Estados Unidos por el acoso del régimen tras sus críticas y denuncias al sistema sanitario, compartió el caso de otra niñita ingresada en el mismo hospital pediátrico de Santiago de Cuba.

"Tiene un tumor cerebral, en crisis en este momento, la madre está desesperada. La niña se llama Chaila Alejandra Nuñes Ricardo. Sala de Neurocirugía, cama # 2. La madre se llama Roxana Ricardo Ramo, 51715114", detalló.

Captura de Facebook / Alexander Jesus Figueredo Izaguirre

Según la publicación en Facebook, la pequeña está en la misma sala del niño con el tumor.

"La madre del niño retiró la denuncia porque ya fue la Seguridad del Estado a meterles presión, prefiere que su hijo muera. Pero esta otra madre si decidió denunciar", advirtió.

En respuesta a la conmoción que ha causado la historia del niño Enmanuel Rivera Campos, un perfil de Facebook defensor del régimen divulgó una supuesta nota de la Dirección Provincial de Salud que desmiente la falta de material para la operación y acusa a la madre del menor de mentir en las redes sociales para acelerar la solución de su hijo.

Según la nota, publicada por el usuario "La luz de tu Sonrisa", el menor se atiende en el Hospital Infantil Sur hace más de 18 meses, ya fue intervenido en 2021 y ahora precisa una nueva cirugía por vía convencional.

"Tiene todos los insumos excepto una gafa lupa para visión en profundidad, solicitada y ya aprobada por el Jefe del Grupo Nacional de Neurocirugía, medio que arribará en los próximos días a la provincia para la solución del caso", dice el texto.

"El niño cuenta además con los analgésicos y el resto de la medicación del tratamiento indicado", añade.

Captura de Facebook / La luz de tu Sonrisa

La información señala que el doctor Jesús Cabrera Salazar, director del hospital, enseñó a los padres de Enmanuel los materiales para la intervención.

"La madre reconoce ante el director que por su desespero accedió a la filmación y toma de imágenes fotográficas del niño para que fuese publicado en el Grupo del Club Montaña y Corazón Feliz, para poder solicitar ayuda para lo que era imprescindible que existiese una publicación en las redes. (...) aseguran que no era la intensión dañar el prestigio de la institución, pedirán el retiro de la publicación realizada...", concluye el post.