Niegan la libertad a Tekashi 6ix9ine tras acusaciones de agresión a dos productores que trabajaron con Yailin

Tekashi 6ix9ine continúa bajo custodia policial en República Dominicana tras la audiencia que tuvo el martes 17 de octubre, cuando su defensa pidió su libertad por supuestas ilegalidades durante su detención el pasado domingo.

El neoyorquino fue acusado de agresión a dos productores de Diamond La Mafia que trabajaron con Yailin La Más Viral la semana pasada en un estudio de grabación en el país caribeño. Unas acciones por las que Daniel Hernández, nombre real de Tekashi 6ix9ine, está respondiendo ante la justicia tras ser arrestado el domingo en un hotel.

Los abogados del cantante habían solicitado su libertad por las supuestas ilegalidades durante su detención. "La manera en que practicaron el arresto, que había sido dictado en su contra, entra en contradicciones con el mandato constitucional del debido proceso", dijo la defensa de Tekashi delante de la jueza, que aplazó la audiencia al viernes.

Por ahora, el rapero estará detenido y el proceso judicial continuará el viernes 20 de octubre, fecha en la que volverá a enfrentarse a la justicia para conocer si seguirá preso o quedará en libertad como piden sus abogados.

Según informa De último minuto, las víctimas de la agresión están pidiendo 10 millones de dólares.

Yailin La Más Viral reaparece en las redes sociales

Antes de la audiencia judicial, Yailin rompió el silencio sobre el arresto de su novio y volvió a decir que no ha sido agredida por él.

"Quiero aclararles que yo no he sido agredida ni verbalmente ni psicológicamente. Yo estoy bien", dijo la mamá de Cattleya, antes de mostrarle su apoyo a Daniel Hernández. "A mí nadie me ha golpeado, a mí nadie me ha hecho nada", agregó.

La supuesta agresión de Tekashi 6ix9ine

Fue la noche del jueves cuando supuestamente el rapero junto a otros hombres entró en el estudio de grabación de Diamond La Mafia, en el que había estado trabajando Yailin, y agredió a los dos productores que estaban en el lugar. El dominicano denunció los hechos en sus redes sociales, donde colgó vídeos de la entrada a su estudio e imágenes de los dos agredidos.

Según contó, la golpiza habría sido por un ataque de celos hacia la cantante dominicana, a quien Tekashi 6ix9ine habría mentido al decirle que estaba en Miami mientras que se encontraba en República Dominicana. Diamond La Mafia también aseguró que el polémico rapero había agredido a la ex de Anuel AA.