Tekashi 6ix9ine: Las polémicas más sonadas del rapero que está de vacaciones en Cuba

Tekashi 6ix9ine está protagonizando muchos titulares de la prensa cubana por su comentada visita a Cuba. Unas vacaciones en las que le hemos visto hacer deporte por el Malecón, alborotar La Habana con su presencia o bailar al ritmo de "La vida es un carnaval" de Celia Cruz. Este viaje a la Isla ha puesto en el foco a la estrella de la música, para muchos desconocida, cuya carrera y vida ha estado marcada por sus problemas con la justicia y las polémicas.

Su nombre real es Daniel Hernandez, y comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la música rap en 2014, pero no fue hasta tres años después que comenzó a ganar popularidad. Sin embargo, su nombre siempre ha estado ligado a la controversia, y no precisamente por nada relacionado con su música. Sus problemas legales, su excéntrica apariencia, lleno de tatuajes con el número 69, y su lujoso estilo de vida han posicionado al rapero estadounidense de orígenes mexicanos de 26 años en el foco muchas veces en los últimos años.

Estas son algunas de las polémicas más sonadas del rapero:

Su paso por prisión y problemas legales

A lo largo de su vida, el joven ha estado involucrado en diferentes problemas con la justicia. El primero fue en 2015, cuando se declaró culpable de un cargo de delito de abuso sexual a menores. Entonces, no fue encarcelado pero sí sentenciado a cuatro años de libertad condicional.

Sin embargo, tres años más tarde, en 2018, volvió a verse envuelto en nuevos problemas. En esta ocasión fue detenido y acusado de nexo con el crimen organizado y cargos de armas de fuego, incluida la conspiración para asesinar y el robo a mano armada, entre otros. Por todos estos delitos enfrentó una posible sentencia de 47 años de prisión que logró evitar a cambio de testificar en contra de otros miembros de pandillas.

Finalmente fue condenado a dos años, pero logró su liberación temprana del centro penitenciario en 2020, cuando en plena pandemia del coronavirus, pidió cumplir el resto de su condena en prisión domiciliaria por su condición de asma.

Acusaciones de violencia de la madre de su hija

El rapero neoyorquino es padre de una niña llamada Saraiyah, hija también de Sara Molina, con la que mantuvo una relación por varios años. Ella le acusó de agredirla físicamente durante el tiempo que estuvieron juntos.

Alarde de riqueza

Solo hace falta echar un vistazo a su perfil en Instagram para ver el lujoso estilo de vida que lleva Tekashi 6ix9ine. Aviones privados, prendas de lujo, muchas joyas, autos exclusivos, fajos de billetes por todas partes y regalos extravagantes. Todo esto muchas veces ha sido objeto de críticas por parte de los cibernautas que no han visto con buenos ojos este exhibicionismo de riqueza.

Problemas con otros raperos y cantantes

Además de ser criticado por otros artistas como Snoop Dogg, quien lo atacó en el pasado públicamente diciendo que es una "rata" en varias ocasiones, el rapero se vio envuelto en una controversia en 2020 por su sencillo "GOOBA", su primera canción tras salir de la cárcel.

El rapero no se tomó nada bien que su canción debutase en el tercer puesto de la lista Hot 100 de Billboard y no el primero, como esperaba. Este lugar lo tuvieron Ariana Grande y Justin Bieber con "Stuck With U" esa semana. El descontento del rapero le llevó a acusar a Billboard de engañar a su público para favorecer a la cantante. Unas acusaciones de las que se defendieron tanto Ariana como Justin en sus redes sociales.

