Documental sobre "Patria y Vida" gana Premio Especial del Jurado en festival en EE.UU.

Yotuel Romero (i) y Cartel del documental sobre la icónica canción (d) Foto © Collage Redes sociales

El documental Patria y Vida: The Power of Music ganó esta semana el Premio Especial del Jurado en el recién finalizado BendFilm festival, celebrado en Oregón, Estados Unidos.

“Acabamos de ganar premio del jurado en el BendFilm Festival. Y eso que todavía no hemos estrenado en abierto para la gente y solo estamos en festivales. Lo que viene nadie se lo espera, solo Dios sabe”, escribió emocionado en Facebook Yotuel Romero, productor del documental y uno de los intérpretes de la canción que inspirara el audiovisual.

Además, dirigió sus palabras al rapero contestario Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo), otro de los intérpretes de “Patria y Vida”, y a quien el régimen cubano mantiene encarcelado con una sentencia de nueve años de prisión.

“Hermano, te prometí que no paramos hasta los Oscars”, añadió el rapero dirigiéndose a Maykel Osorbo, uno de los partipantes en la icónica canción.

Captura de Facebook/Yotuel

Al dar a conocer los premios, la página oficial del festival explicó que el galardón le era concedido al documental “por la forma esclarecedora y afirmativa de la vida que ilustra el poder de la música para inspirar el cambio, fomentar la solidaridad, luchar contra la censura y proclamar libremente nuestra humanidad colectiva”.

BendFilm destaca, además, que es la poderosa historia de seis raperos afrodescendientes que han reescrito la historia cubana y desatado una batalla lírica por los derechos humanos a través de una canción llamada “Patria y Vida”, ganadora en las categorías Canción del Año y Mejor Canción Urbana en los Premios Grammy Latinos de 2022.

El documental, que dura una hora y 20 minutos, está dirigido por Beatriz Luengo y tiene entrevistas con Yotuel y con otros intérpretes del tema, como Alexander Delgado, Randy Malcom y El Funky.

El material relata el crecimiento de la canción desde que fue escrita hasta el momento en el que ganó dos Grammy Latinos y dedica especial atención al rapero Maykel Osorbo y al artista plástico independiente Luis Manuel Otero Alcántara, participantes en el proyecto que permanecen presos.

El documental también muestra imágenes filmadas en Cuba el 11 de julio de 2021, durante las multitudinarias protestas contra el régimen en las que miles de personas corearon la frase "¡Patria y Vida!" para exigir el fin del régimen.

Estrenado en marzo en el Festival de Cine de Miami, el documental resume de forma emotiva la historia y los vínculos que hicieron de la icónica canción, ganadora de dos Grammy Latinos, el himno de la rebeldía nacional contra el castrismo desde el 11 de julio de 2021.

En abril de este año la producción audiovisual ganó un premio en la categoría Mejor Documental de Los Ángeles Film Festival.

"Este premio va dedicado a mi hermano Maykel Osorbo y a Luis Manuel Otero Alcántara que siguen presos por la libertad de nuestro país", escribió Yotuel en esa oportunidad.

Patria y Vida: The power of music se estrenó el 5 de marzo en el Miami Film Festival 2023, y a la premier asistieron personalidades de la música cubana y artistas de renombre mundial como Gloria y Emilio Estefan, Camila Cabello y Gloria Gaynor, intérprete de la mítica canción I will survive.

El documental se presentó también en el Festival de Cine de Málaga, en España, donde recibió cinco minutos de aplausos y gritos en parte del público de "¡Patria, vida y libertad!".

En septiembre de este año el audiovisual fue nominado a los Grammy Latinos en la categoría Mejor Video Musical Versión Larga.

En esa ocasión, al celebrar la noticia Yotuel Romero también dedicó la nominación a Maykel Osorbo y a todo el pueblo de Cuba, a “los que están a pie de lucha en la isla y los que están afuera peleando por los suyos”.