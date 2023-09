Beatriz Luengo y Yotuel celebran nominación a los Latin Grammy del documental sobre "Patria y Vida"

Beatriz Luengo y Yotuel Romero celebraron este martes la nominación del documental Patria y Vida: The Power Of Music a la 24 edición de los Latin Grammy.

La producción audiovisual, testimonio del impacto en Cuba y el mundo de la canción “Patria y Vida”, está incluida en la categoría Mejor Video Musical Versión Larga.

“¡El documental de Patria y Vida: The Power of Music dándonos otra alegría! Esta nominación se la dedicamos a todo el pueblo de Cuba, los que están a pie de lucha en la isla y los que están afuera peleando por los suyos. ¡Esto es de ustedes! En especial para Maykel Osorbo. ¡El documental que tanto quieren callar pero… NO PUEDEN! Muchas gracias a todo el equipo”, escribió en Instagram Luengo, directora del documental.

En un video también publicado en esa red social se ve a la actriz y cantante española junto a Yotuel super emocionados tras conocer la noticia.

Sin poder contener las lágrimas de la alegría Beatriz Luengo agradeció a todos los que formaron parte de este proyecto, incluidos Yotuel, Michael Fux y Gloria Rubin, productores del documental, Gloria y Emilio Estefan, Omer Pardillo, Gente de Zona, Maikel Osorbo, El Funky y Camila Cabello.

“Patria y Vida”, esta vez con su documental, vuelve a estar en los Latin Grammy, en 2021 la canción ganó los premios a Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana del Año. Solo resta esperar a la gala de premiaciones el próximo 16 de noviembre para saber si el audiovisual se alza con el galardón.

El documental de una hora y 20 minuto se estrenó el pasado marzo en el Miami Film Festival 2023, también se presentó en eventos de cine en Málaga y Los Ángeles, y ganó el premio a mejor documental en Los Angeles Film Festival.