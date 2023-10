Cubana con prótesis de mandíbula necesita ayuda: "En nuestro país no tienen recursos"

Una cubana sobreviviente de cáncer necesita ayuda para sustituir su prótesis de mandíbula, pues le dañó el tejido del rostro y terminó traspasándole la piel y ahora está visible.

Rachel Rodríguez Mayo, de 18 años y natural de Las Tunas, tuvo un cáncer agresivo y los médicos tuvieron que ponerle una prótesis en la mandíbula. Pero hace unos meses el metal provocó daños en el tejido de la cara y se le salió hacia afuera.

Su amigo Yobannys Peña Pozo compartió fotos de la joven en su perfil de Facebook.

Captura de Facebook / Yobannys Peña Pozo

"En la consulta le dijeron para la gloria de Dios que ya no tenía el cáncer, pero no pueden hacer más nada pues el Estado cubano no tiene los recursos para ayudarla", relató.

Foto: Facebook / Yobannys Peña Pozo

Según Yobannys, la paciente necesita de una institución de ayuda en el extranjero que se encargue de realizarle la operación.

"Ella está sufriendo, pues hay que quitarle la prótesis que le queda chiquita y de quitarla se le desfigura el rostro. Por favor, ayúdenla", pidió.

"En resumen: se necesita institución, organización, fundación o persona con recursos económicos para que le costee y tramita la operación fuera de Cuba. En nuestro país no tienen recursos para ella", recalcó.

Rachel Rodríguez en el municipio Majibacoa, pueblo de Gastón. Su teléfono es el 59498824.