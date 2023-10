Mawell estrena nuevo videoclip de "La Triple M" y le llueven las críticas por decir que es más profesional que el primero

Mawell está de estreno con un nuevo videoclip de “La Triple M”, y como todo lo que rodea al artista desde hace varias semanas, otra vez se desató la polémica y las críticas en su contra.

En esta ocasión los cuestionamientos comenzaron cuando el artista dijo en Instagram al anunciar el estreno que decidieron “darle otra expectativa profesional y pro a un éxito como este”.

Las modelos del primer videoclip fueron algunas de las que reaccionaron a su publicación, pero también seguidores y fanáticos lo tildaron de “falta de ética”.

“Mis respetos para ti Mawell y sabes que todas las modelos del primer video siempre te apoyamos desde el segundo uno en que salió. Pero no digas que un toque profesional porque las modelos del video anterior también somos profesionales. Solo que en ese video se nos pidió ese vestuario cosa que no dependía de nosotros (…) estuvo mal la actitud de cambiar las modelos porque distes a entender de que no estabas de acuerdo con las primeras o que no somos profesionales”, escribió una de las modelos del video original.

Otros internautas consideraron que las declaraciones de Mawell son una falta de respeto al realizador Apolo Films y a todo el equipo de realización que estuvo detrás del primer video, y muchos añadieron que debió escoger a las mismas modelos.

En esa misma red social Mawell hizo una directa explicando el porqué de otro video: “Este nuevo que se hizo es para las televisoras internacionales porque este video de `La Triple M´ viejo, el original está censurado, no se puede poner en premios, no se puede poner en televisivas, no se puede poner en lugares de otros países”.

El reguetonero aclaró que el video original seguirá en YouTube acumulando visualizaciones y aseguró que ama este audiovisual que es además el que tiene 20 millones en esa plataforma.

A diferencia del primer video que a la vista resulta bastante explícito con las modelos en traje de baño, el nuevo video de “La Triple M” explota más la sensualidad de las chicas e incorpora nuevos recursos como las coreografías de un grupo de bailarines, por lo que muchos seguidores del artista aplaudieron este segundo audiovisual.

El cantante cubano dijo además que las decisiones respecto al video y las modelos escogidas estuvieron a cargo del realizador Pepe Salom y la dirección de fotografía de Freddy Loons.

Polémica a un lado, lo cierto es que más allá de los dos videos “La Triple M” es un éxito rotundo; en apenas 17 horas el nuevo videoclip del tema ya está muy cerca de las 52 mil reproducciones en YouTube.