México y Bahamas deportan a 65 migrantes cubanos

Las autoridades de México y Bahamas deportaron hacia Cuba a 65 migrantes que estaban en esos países en situación irregular.

Según informó el Ministerio del Interior (MININT), los migrantes llegaron en dos vuelos efectuados el viernes y el sábado.

"Con estas devoluciones, suman 114 las realizadas desde distintos países de la región en lo que va del año, para un total de 4,607 personas retornadas", precisó el organismo en Twitter.

México reanudó los vuelos de deportación hacia Cuba, con el envío hacia La Habana de 138 migrantes (95 hombres y 43 mujeres), el pasado sábado 14 de octubre desde Tapachula.

Los vuelos de deportación desde el país azteca se habían detenido el pasado 3 de marzo.

"Todas estas personas habían salido legalmente de Cuba y se incorporaron al tránsito irregular con destino a EE.UU.", informó el MININT entonces.

Una de las deportadas, Yurisleydis Gómez, denunció al llegar a Cuba que en el grupo había personas que tenían ya su visa humanitaria en México y su cita CBP One programada, y que ella fue maltratada y engañada por las autoridades migratorias mexicanas.

"Estoy en shock, todavía no me puedo creer que me haya pasado esto. Me agarraron, me metieron en una carpita, me quitaron mi pasaporte. Me tuvieron ahí como tres horas sentada", describió.

Finalmente, la metieron con otro cubano en una jaula y la llevaron a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula. Allí fueron maltratados y obligados a firmar documentos por abogados y oficiales con información falsa sobre su trayectoria y su disposición a ser deportados.

"A la 1 de la mañana nos sacaron (…) Un montón de encapuchados, con pasamontañas, nos trasladaron hasta unos buses, en los buses cuando nos fuimos a sentar ahí mismo nos amordazaron las manos, al límite de que no podíamos movernos. Tengo las manos hinchadas y con quemaduras", relató.

"Nos montaron en un avión, nos trataron como perros. Yo no sé, no entendí nada, yo tenía mis papeles en regla, yo tenía mis papeles de la Comar, muchas personas la visa, la cita programada...", agregó.

Más de 200,000 cubanos ingresaron a Estados Unidos por sus fronteras terrestres en el recién concluido año fiscal 2023 (FY2023), según cifras oficiales difundidas el sábado.

El Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) detalló en su informe de cierre de año que del 1ro de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre último, 200,287 cubanos solicitaron refugio político en territorio estadounidense.

En 2023, septiembre fue el mes de mayor afluencia de cubanos a puntos fronterizos estadounidenses, con un total de 15,677 ciudadanos de la Isla. Agosto, junio y enero también sobrepasaron los 10,000 encuentros en la frontera.