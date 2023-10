Habla cubana recién deportada desde México: “No he parado de llorar”

Una migrante cubana que fue deportada a la isla desde México en el vuelo del pasado sábado conto su experiencia que calificó de “aterrorizante”.

“Eso duele, duele un montón, y más cómo se hizo, a base de mentiras y engaños. Solo quiero que le comenten a los que están en México, que no se muevan, que se queden donde están, que esperen a la visa humanitaria o a la permanente”, dijo Yurisleydis Gómez, en una directa de Facebook.

Esta cubana denunció que hubo personas que fueron deportadas teniendo ya su visa humanitaria en México y su cita CBP One programada.

“Todo es un engaño, yo estoy en shock, todavía no me puedo creer que me haya pasado esto. Me agarraron, me metieron en una carpita, me quitaron mi pasaporte. Me tuvieron ahí como 3 horas sentada”, lamentó.

Finalmente, la metieron con otro cubano en una jaula y la trasportaron a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula. Gómez explica que en la estación fueron maltratados y obligados a firmar documentos por abogados y oficiales migratorios con información falsa sobre ellos y su trayectoria migratoria y su disposición a ser deportados.

“A la 1 de la mañana nos sacaron (…), recogimos todo y salimos. Un montón de encapuchados, con pasamontañas, nos trasladaron hasta unos buses, en los buses cuando nos fuimos a sentar ahí mismo nos amordazaron las manos, al límite de que no podíamos movernos. Tengo las manos hinchadas y con quemaduras”, relató

Esta cubana denuncia que fue maltratada y engañada por las autoridades migratorias mexicanas.

“No nos dieron información ninguna, por horas eso empezó a dar rueda, no podíamos ni ir al baño (…) Así hasta las 8 de la mañana cuando llegamos a un aeropuerto, y custodiados por todo alrededor del bus, lleno de policías”, dijo.

“Nos montaron en un avión, nos trataron como perros. Yo no sé, no entendí nada, yo tenía mis papeles en regla, yo tenía mis papeles de la Comar, muchas personas la visa, la cita programada (…) Cuando llegamos aquí a Cuba, el recibimiento fue bueno (…) Lo único que quiero es que sepan que tengan cuidado (…) No le hagan caso a las autoridades cuando le digan que los van a ayudar en un trámite, todo eso es mentira, no les crean nada”, concluyó esta angustiada cubana.

El vuelo de 138 cubanos que fueron deportados a la isla el sábado desde México tuvo su origen en Tapachula.

Se trató de un avión de Airbus A32 que llegó de Cancún a Tapachula y del Aeropuerto Internacional de esa ciudad salió a la Habana, con cubanos que habían sido detenidos por agentes de migración en diferentes puntos del país.

Los extranjeros fueron sacados de la Estación Migratoria Siglo XXI y transportados en cinco unidades de migración y un autobús de turismo de la empresa ETN.

Asimismo, se detalla que la operación fue supervisada por el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, Carlos Eduardo Espinoza Morales y también participaron 15 oficiales del INM.

Los cubanos deportados se dividían en 95 migrantes hombres y 43 mujeres.

Los vuelos de deportación desde México se habían detenido desde el pasado 3 de marzo.

En total, 4,539 han sido deportados a Cuba en lo que va de año en 111 devoluciones desde distintos países de la región.

Ya la pasada semana se había conocido que México pediría a Cuba y a otros cuatro países de la región que aceptasen vuelos de deportación de sus nacionales, como forma de paliar una crisis migratoria que deja ver un aumento del número de personas que llegan diariamente a la frontera mexicana con Estados Unidos.