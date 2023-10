Alexander regala un par de sus zapatillas a Romay La Sangre

El cantante cubano Alexander Delgado le hizo un especial regalo de cumpleaños a su colega y amigo Romay La Sangre: nada más y nada menos que un par de zapatillas que formaban parte de su amplia colección de zapatos.

La Sangre, excorista de la agrupación de La Diosa en Cuba que llegó a Estados Unidos en marzo, visitó esta semana a Alexander en su casa en Miami y allí recibió su regalo: unas Nike Air Max Penny que cuestan más de 100 dólares.

Aún sin recuperarse del todo de su cirugía en una rodilla, el fundador y voz líder del dúo Gente de Zona llevó a su amigo a su lujoso vestidor, donde tiene cientos de pares de zapatos.

"Alexander me va a regalar unos zapatos", anunció Romay en un video en su cuenta de Instagram.

El cantante le pidió a su amigo que le diera cualquier par, lo mismo el que usa para jugar pelota, tenis o para bañarse. Pero su alegría fue mayúscula cuando vio la calidad del regalo.

"Superfeliz de estar en casa del grande, del que abrió esa puerta para que la música urbana cubana se oyera en el mundo entero. Superfeliz de recibir el primer regalo de cumpleaños y nada más y nada menos que del Monarca. Muchísimas gracias, mi paisa", expresó.

Alexander Delgado y Romay se conocen desde que eran muy jóvenes, pues ambos proceden del reparto Alamar, en La Habana del Este.

La Sangre aprovechó para promover una reciente entrevista que le hicieron a Alexander el youtuber Adrián Fernández y él mismo. Allí recordó cuando en Alamar el intérprete de Patria y Vida le vendió unas botas.

"La gente de Alamar, los paisas como se ayudan. En Alamar me dio una boticas, me las vendió, y ahora me regala unos Nike", subrayó.