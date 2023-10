Anciana cubana vende cigarros para sobrevivir: "Esto no hay quien lo aguante"

Una anciana cubana que ya está en edad de jubilación ha tenido que seguir trabajando y además, en sus días libres vende cigarros para sobrevivir.

"Si el salario no alcanza, la pensión menos", dijo a la agencia CubaNet Heriberta Herrera Leyva.

Heriberta trabaja en una empresa estatal donde le pagan 2,600 pesos mensuales, una cifra que no le alcanza "ni para los gastos de una semana".

Como muchos compatriotas, tiene que buscar algún dinero más en el mercado informal, lo que supone caminar diariamente varios kilómetros "bajo un fuerte sol y un insoportable calor".

"Cuando descanso salgo a la calle y vendo cajas de cigarros y confituras", afirmó.

La anciana de 65 años padece de gota, una enfermedad que le produce dolor intenso e inflamación de algunas articulaciones. "A veces me dan crisis pero así trabajo. La gota ataca los cartílagos y no es fácil caminar", lamentó.

En los últimos meses, ha visto cómo su pequeño negocio va en declive, a tono con el empeoramiento de la crisis en el país.

"Hay menos clientes y poco dinero para comprar. Yo trato de vender la mayor cantidad posible en la primera quincena porque sé que en los últimos días del mes las ventas siempre bajan. El poco dinero que tiene la gente lo gasta en comida", aseguró.

La escasez de alimentos y el aumento de los precios es lo que más golpea a la señora.

"Limito mis gastos al máximo y el dinerito que logro ahorrar con mucho esfuerzo para ampliar el negocio después lo tengo que gastar para comprar comida. (...) Estamos trabajando solo para comer malamente", afirmó.

El hijo de Heriberta trabaja como bicitaxista y suele ayudarla económicamente, pero hay días en los que él tampoco gana nada.

"Le mandé un recado por si hizo algo de dinero que comprara unos plátanos para por lo menos hacer un fufú y ya. Si él no tiene dinero entonces hoy no comeremos. Esto no es fácil, esto no hay quien lo aguante", sentenció.