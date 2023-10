Limay Blanco asombrado tras donación de 40 mil pesos para comprar puerta a familia necesitada

El humorista cubano Limay Blanco, quien desde hace años lleva a cabo un proyecto de ayuda a personas necesitadas, celebró el gesto de un amigo que le donó 40,000 pesos para comprarle la puerta de la casa a una familia necesitada.

"Mira esto, José me acaba de dar 40 mil MN para comprar la puerta de la casa # 26", expresó asombrado en su perfil de Facebook.

"Por mi madre que yo no sé cómo pagarle a él y a todos los que me ayudan en estas locuras mías. Solo puedo pedirle a Dios que le recontra multiplique a todas esas personas que me ayudan a ayudar. No sé qué más hacer", señaló.

Captura de Facebook / Limayblanco Humorista

Decenas de internautas comentaron en la publicación, agradeciéndole a él y a su amigo su generosidad y altruismo.

Con anterioridad, Limay compartió un video en su Facebook en el que explicó para quién será esta casa número 26, de las 100 que él programa regalar a familias necesitadas.

Los beneficiados son un matrimonio y sus dos niñas que viven en Boyeros, La Habana, que a finales de septiembre perdieron casi toda su casa en un incendio. En aquel momento el humorista pidió donaciones para ellos, que necesitaban muebles, electrodomésticos y materiales de construcción para reparar la vivienda, de la que solo se salvaron los dos cuartos.

El sábado, Limay aclaró que esa casa ya se levantó prácticamente completa, gracias a que le donaron 17 sacos de cemento, 11 planchas de zinc de tres metros, tres puzles, 300 bloques y 14 metros de losa. Solo faltaba la puerta.

"Teniendo la puerta, estamos entregando la casa 26, para gloria de Dios, así que la de Holguín sería la 27", explicó en el video.

Esa vivienda número 27 sería para una madre que tiene su hija con parálisis cerebral infantil y epilepsia, y que suplicó que le regalasen una silla de ruedas adecuada.

La familia vive en el campo, en una humilde casa con piso de tierra y techo de yarey con goteras, que si llueve la cama de la muchachita se moja. A 23 kilómetros de la ciudad de Holguín, a la madre se le hace muy difícil llevar a la niña al hospital cuando sufre convulsiones.

Al conocer el caso, Limay expresó que esa podría ser la siguiente casa que entregue.