Muere a los 54 años el actor Matthew Perry, Chandler en la serie Friends

El actor Matthew Perry, el icónico Chandler Bing de la mítica serie estadounidense Friends, falleció el sábado a los 54 años en su casa de Los Ángeles.

Perry fue hallado muerto en su jacuzzi minutos después de las 4:00 pm, y al parecer la causa del deceso fue un ahogamiento accidental, aunque esto no ha sido confirmado de manera oficial.

Fuentes policiales dijeron a Los Ángeles Times que no se encontraron drogas en el lugar y que no se sospecha de ningún crimen.

La cuenta de Friends en Instagram compartió un sentido homenaje al histrión.

"Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Matthew Perry. Fue un verdadero regalo para todos nosotros. Nuestro corazón está con su familia, seres queridos y todos sus fans", reza el mensaje.

El actor publicó en noviembre de 2022 su libro de memorias, "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", en el que narró su lucha contra la adicción a las drogas que lo afectó durante años.

Perry nació en Massachusetts. Tras el divorcio de estos, su madre se lo llevó a vivir a Canadá. En la adolescencia se mudó a Los Ángeles con su padre y empezó en la actuación.

Trabajó en varias series durante la década del 80 e inicios de los 90. Pero fue su papel de Chandler Bing en Friends el que lo lanzó a la fama mundial.

Producida por Warner Bros. Television, la comedia consolidó las carreras de sus seis protagonistas: Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow y el propio Perry, quien obtuvo una nominación a los premios Emmy en 2002.

"Matthew era un actor increíblemente talentoso y una parte indeleble de la familia de Warner Bros. Television Group. El impacto de su genio cómico se sintió en todo el mundo y su legado vivirá en los corazones de muchas personas. Este es un día desgarrador...", dijo la Warner en un comunicado.

Con 10 temporadas y 236 capítulos, la serie sobre un grupo de amigos que viven en Nueva York fue un fenómeno en todo el mundo y aún hoy se sigue emitiendo y cuenta con millones de seguidores.

La química que lograron los actores se notaba en la pantalla y así juntos negociaron sus honorarios, por lo que llegaron a estar entre los actores mejor pagados de una serie de televisión, ganando más de un millón de dólares por episodio.

En 2021, los seis se volvieron a unir en un programa especial. Fue el propio Perry quien dio la primicia al colgar una imagen en su Instagram, donde se le veía en una silla de maquillaje, preparándose para su regreso a escena junto a sus compañeros.

"Segundos antes de comerme un pincel de maquillaje, sin mencionar el reencuentro con mis amigos", afirmó entonces.

IMPACTO DE LAS DROGAS EN SU VIDA

En su libro, Perry reveló que cuando tenía 49 años su colon se rompió por su adicción a los opioides y cayó en coma dos semanas. Estuvo varios meses ingresado, durante los cuales lo operaron 14 veces para reparar todo el daño abdominal.

Escribir su historia lo ayudó a recuperarse de ese dolor. "Aunque da un poco de miedo contar todos tus secretos en un libro, no omití nada. Todo está ahí", reveló a la revista People el año pasado.

Su adicción coincidió con algunas de las épocas de grabación de Friends, de ahí las diferencias de peso que mostraba el actor en la serie.

"Estaba tomando 55 Vicodin al día, pesaba 58 kilos, estaba en Friends siendo visto por 30 millones de personas, y es por eso que no puedo ver el programa, porque estaba brutalmente delgado. No vi el programa, y ​​no lo he visto, porque podía decir: 'Beber, opiáceos, beber, cocaína'. Podía identificar cada temporada por mi aspecto. Por eso no quiero verla, porque eso es lo que veo", lamentó en una entrevista con CBC.

Además de Friends, el fallecido actor trabajó en otras series de televisión. También incursionó en el cine, donde compartió set con estrellas como Salma Hayek, Bruce Willis y Zac Efron.

Horas después de conocerse su muerte, trascendió a las redes una curiosidad. Su última publicación en Instagram es una foto en la que se le ve, de noche, disfrutando de su jacuzzi.

"Oh, ¿entonces el agua tibia girando te hace sentir bien? Soy Mattman", escribió en el texto.

Perry nunca se casó ni tuvo hijos, aunque tuvo varias relaciones estables y duraderas, entre ellas con la actriz Lauren Graham, protagonista de la recordada serie Las chicas Gilmore, exhibida en Cuba.

Le sobreviven sus padres.