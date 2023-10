Guantanameros preocupados por escasez de café: "Se comenta que no va a venir más"

Residentes de Guantánamo, una de las provincias cafetaleras más importantes de la isla, criticaron la escasez de ese grano y su temor de que el gobierno no vuelva a ponerlo a la venta en ese territorio.

En declaraciones al portal de noticias Cubanet vecinos de esa localidad dijeron que llevan meses pasando trabajo para acceder a una taza de café al día. Recientemente trascendió que muchos han debido sustituir la bebida por infusión de platanillo.

Asimismo, denunciaron que la libra de café en grano se vende clandestinamente a 300 pesos, un precio prohibitivo en una de las zonas más empobrecidas del país.

"Aquí solo lo encuentras a 300 pesos, en grano. Hace tiempo que no viene a la bodega", comentó una mujer. Otra agregó que "se comenta que el café no va a venir más. El que tiene familia en el campo lo busca y lo consume. Yo sí que no".

Dijeron que además del café también escasea el azúcar, algo inconcebible en una nación que antes era azucarera.

Antes la isla era capaz de satisfacer la demanda nacional de café y azúcar.

Sin embargo, desde hace dos años cada zafra es peor que la anterior y la producción de café ha caído en casi un 50% con respecto a 2019, según los datos publicados por el Anuario Estadístico de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

La situación se agrava con el desvío del café de calidad para proyectos de exportación que promueve el régimen, sin que la población vea los beneficios.

En diciembre de 2022, y a pesar de la escasez de café en el mercado nacional, el régimen presentó una nueva marca de café cubano, producido por la Empresa Procesadora de Café Asdrúbal López de Guantánamo.

Bautizada como SEGRÁ, el producto se caracterizaba por "su aroma delicado, color fuerte del grano tostado, cuerpo balanceado y las notas ácidas, florales y frutales que perduran en el paladar largo rato después de degustado".

La citada empresa guantanamera, conocida por su marca comercial Alto Serra, es la mayor exportadora del grano en Cuba y la primera en la región que obtuvo autorización del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX).

Esta empresa era una de las encargadas de comercializar café destinado al consumo nacional.

En agosto de ese año también se presentaron cinco nuevas marcas de café cultivado en zonas montañosas del oriente y centro del país, que fueron evaluadas y certificadas por catadores foráneos de categoría Q Graders.

Esa situación no fue exclusiva de 2022. En 2020 la producción de café para la exportación creció en la provincia Guantánamo, según los datos ofrecidos por la Empresa Procesadora de Café Asdrubal López; en medio de las quejas de la población por la escasez del aromático.

Al término de la campaña 2020 se vendieron a Cubaexport las 702 toneladas de café planificadas en Guantánamo, cifra que el periódico Venceremos señaló como la más alta de los últimos cuatro años.