Anciana cubana critica que no hablen español en farmacia de Miami: "Eso no es ético"

Una anciana cubana protestó cuando no pudieron atenderla en español en una farmacia en Miami, algo que calificó de "no ético", ello mientras uno de los empleados se disculpaba y aseguraba que estaban intentando resolverlo.

"¿Por qué ponen a esta señora ahí a atender si ella lo que habla es inglés y aquí hay un 65 por ciento de latinos y de viejo es lo que viene aquí?", cuestionó la adulta mayor en voz alta en medio del local.

"Eso no es ético para nada", añadió poco después.

"Estamos trabajando en eso, de verdad que sí", respondió muy educadamente en español un empleado -al parecer también cubano- quien poco después añadió que no había podido atenderla él porque estaba con otra clienta, pero que pronto la atendería.

El incidente -que se viralizó desde la cuenta de Instagram La Balsa Cubana- generó cientos de comentarios, la mayoría de ellos arremetiendo contra la anciana por no entender que ante todo vive en Estados Unidos, país donde el idioma hablado por la mayoría de la población es el inglés.

Captura de Instagram/La Balsa Cubana

No está claro cuándo ni en qué lugar exacto ocurrió el hecho, pero en todo caso se trata de un fenomeno recurrente en el sur de Florida, donde la presencia latina -y en particular cubana- es especialmente relevante.

"Ella está más equivocada que el ministro de economía de Cuba", sentenció jocoso un comentarista en medio de cientos de opiniones de los más variados tonos, muchos de ellos reparando en el detalle de que la anciana no considerara "ético" que la empleada no hablara español.

"Lo que no es ético es que no coja su tiempo para aprender inglés viviendo en EE.UU."; "El cubano exigiendo sus derechos fuera de Cuba"; "La colonia española de Hialeah"; "Ella pensó que estaba en una reunión de CDR en Cuba"; "Metiendo pie, caballero esto es United States of Cuba, pónganse al día"; "¡Qué mala actitud! Si quiere que la atiendan en español que regrese para su país natal. La edad no es motivo para formar ese show", comentaron algunos.

"Es al revés, ningún dependiente debería de hablar español a ver qué ella va hacer. Quieren ir a un país ajeno a poner reglas que en su país no exigen, los latinos somos el final", aseveró otra mujer indignada con la anciana.

No obstante, otros pidieron más tolerancia hacia la anciana y varios opinaron que algo de razón no le falta , más allá de que varios consideran que se equivocó en la forma de expresarlo.

"En parte tiene razón, si el mercado es latino como van a poner a alguien que no hable español"; "Ninguno aquí sabe de negocios, usted debe adaptarse a su público, no se trata del idioma del país se trata de la clientela qué acude a su negocio"; "Ella está en todo lo cierto, a los jóvenes ok, nos toca aprender el idioma o al menos 'machucarlo', pero un lugar donde atiendan a personas mayores claramente no es ético que solo hablen un idioma, pues no todos tienen ya la capacidad de aprender otro idioma", opinaron los que estaban de acuerdo con la anciana.

"No se hagan los americanos, la señora en parte tiene razón. Ahí posiblemente el 95 % es latino y si hacen quejas y todos dejan de ir por eso el negocio es el que pierde. En fin, es más recomendable poner alguien bilingüe", concluyó un cuarto partidario de la anciana.

Desde luego, no está claro si la anciana es recién llegada o si lleva muchos años residiendo en Estados Unidos.

La batalla por las buenas maneras

Hace unos meses Vera Eunice, una tiktoker cubana residente en Miami, aconsejó a sus compatriotas cambiar el modo de pedir las cosas porque, según dijo, estaba viendo un exceso de grosería que lastra cualquier forma de éxito.

En esa oportunidad la cubana relató un episodio del que fue testigo y que calificó de "penoso", cuando un señor anciano cubano llegó a una D & B exigiendo que lo atendieran pronto y en español, estresado y con malas maneras, todo ello hasta sacar de quicio a la persona que lo atendió.

"Como cubanos somos muy groseros. Creemos que nos merecemos el mundo y que nos lo merecemos ya. Las formas son importantes. Las formas te abren o te cierran puertas", dijo Vera Eunice.

La tiktoker -que antes de radicarse en EE.UU. vivió en México- dijo que en Cuba todo se resuelve de forma agresiva, peleando, y que muchas veces uno llega casi "ladrando" a los lugares, pero recomendó apartar esos modos cuando se abandona el país y ganar en educación y buenas maneras.

Vera Eunice admitió que hay mucha gente que vive en Estados Unidos toda la vida sin hablar ni una gota de inglés y que consiguen ser exitosos, pero recomendó hacer el esfuerzo.

"El idioma no te define, pero se sobreentiende que a donde llegues, haz lo que vieres", concluyó.