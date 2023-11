La ONU vuelve a votar contra el embargo de EE.UU. a Cuba

Los países representados en la Organización de Naciones Unidas volvieron a votar casi unánimemente contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, una política a la que el régimen de La Habana achaca los crecientes problemas de la isla.

Durante la votación 187 países respaldaron el informe de condena presentado por el régimen, Ucrania se abstuvo y Estados Unidos e Israel votaron en contra.

Votación

Este proyecto de resolución contra el embargo viene presentándose cada año desde 1992, y la víspera en el debate sobre el mismo 30 países hablaron en favor de que la medida sea disuelta.

La abstención de Ucrania ocurre luego de que en múltiples mecanismos internacionales el régimen cubano rechazara las medidas de presión para obligar a Rusia a desescalar el conflicto bélico iniciado en febrero del pasado año en ese territorio.

La Habana, viejo aliado de Moscú, ha rechazado las sanciones contra el Kremlin por la invasión a Ucrania en todas las instancias internacionales.

Por su parte, Israel y EE.UU. siempre han votado en contra de los informes del régimen cubano, que si bien describen las consecuencias del embargo, omiten que esta medida les sirve de excusa para justificar su ineficiencia, así como las crecientes importaciones y la ayuda humanitaria procedente de EE.UU. en los últimos años.

Em julio pasado, luego de que el canciller Bruno Rodríguez culpara al embargo de "la escasez de medicamentos y la falta de insumos para la sanidad pública en Cuba", el gobierno estadounidense respondió que "sí se pueden importar medicamentos a Cuba" desde ese país.

"¡Sí se pueden importar medicamentos a Cuba desde EE. UU.! El embargo estadounidense a Cuba permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses, así como de otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana", recordó en un hilo de Twitter la Embajada de Washington en La Habana.

Aclaró que desde principio de año Washington aprobó casi 900 millones de dólares en exportaciones médicas a Cuba, y el año pasado la cifra fue de más de 800 millones de dólares, el doble de lo aprobado en 2021.

"Que el embargo no se manipule como excusa para la falta de atención médica en Cuba", dijo la sede diplomática, e invitó a comprobar la información pública en sitio web del Departamento de Estado donde se enlistan las excepciones del embargo aplicadas a partir de 2021 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), para gestionar el envío de suministros humanitarios a Cuba.

Estos suministros incluyen alimentos, medicinas y bienes considerados ayuda humanitaria.

"Así que no, el embargo no es ningún “bloqueo” ni la razón por la que los ciudadanos cubanos no tienen acceso a medicamentos. #MejorSinRepresión", concluyó la Embajada.

Michael G. Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, ha dicho que esta votación no es más que "propaganda del régimen cubano" en la ONU para distraer de otros acontecimientos en el archipiélago, como la crisis generalizada por la mala gestión del gobierno y el aumento de la represión contra activistas, opositores y la población en general.

En solo una ocasión Estados Unidos se abstuvo de votar, en 2016, al calor del llamado "deshielo" de las relaciones entre Washington y La Habana, impulsado por la administración del entonces presidente demócrata Barack Obama.