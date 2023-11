Con la bandera cubana: Así cantó Yomil en concierto en Tenerife, el primero de su gira por Europa

Yomil Hidalgo ofreció este viernes el primer concierto de su gira por Europa en Tenerife, una presentación en la que el público presente disfrutó de cada una de sus canciones.

El reguetonero cubano subió al escenario con la bandera cubana sobre los hombros y sus fanáticos en esa ciudad española lo recibieron entre vítores.

“Así comienza el tour Europa 2023. Solamente me queda por decir mil gracias a mi público bello de Tenerife por el amor y las buenas vibras los amo por siempre, nos vemos en el verano”, escribió el cantante en Instagram junto a imágenes del concierto.

Este sábado el artista subió un video a sus stories de Instagram mostrando las hermosas vistas de Tenerife en el que aprovechó para agradecer otra vez la acogida que le dieron.

“Me encanta Tenerife pero más me encantó la noche que pasamos ayer, de verdad quiero darle muchas gracias a todas la personas que asistieron al concierto. Las tres veces que he tocado aquí en Tenerife los tres conciertos siempre han sido con tremendas buenas vibras, tremendo cariño siempre he recibido por parte de ustedes. Agradecido con todos y espero que se vuelva a repetir la cita en el verano”.

Captura Instagram / Yomil

La próxima parada del reguetonero durante este tour será en Las Palmas Gran Canarias.

Estaba previsto que el cantante se presentara en el Kubatonazo en Málaga este 4 de noviembre, evento que fue cancelado por baja venta de entradas; a lo que Yomil respondió aludiendo que no se hizo un buen trabajo de promoción.

Antes de viajar a España Yomil fue blanco de muchas críticas, luego de anunciar una colaboración musical con Haila María Mompié.