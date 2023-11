Eduardo Antonio complacido con su nuevo rostro: "Yo me amo como quedé y con eso me basta"

Cuando solo faltan horas para su tan esperado regreso a los escenarios, Eduardo Antonio sigue presumiendo en las redes de su radical cambio físico tras una cirugía estética que le ha quitado muchos años.

El Divo de Placetas compartió una foto junto a su cirujano estético el Dr. Humberto González y aprovechó para recalcar lo feliz que está con el resultado del procedimiento al que se sometió.

“Yo me amo como quedé y con eso me basta. Ahora estoy seguro 100 por ciento de que los que me quieren y siguen de verdad están felices por mí. Lo otro es pura envidia”, aseguró el cantante, contestando así a las críticas que ha recibido.

“Pero a esos les dedico mi canción. Si necesitan un descuentico dile al cirujano que eres seguidor mío. Para que te ayude. Los amo”, agregó para dejar así zanjado el tema y demostrar que lo principal es sentirse bien y feliz con uno mismo.

Luego de una espera que parecía interminable el artista enseñó finalmente su rostro esta semana y fueron muchos los piropos y elogios que recibió de sus fieles seguidores.

Este domingo el cantante volverá a los escenarios en su show en el Tamalazo de Krome, una presentación que promete ser única con muchas sorpresas e invitados de lujo.