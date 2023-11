Despiden a joven cubano que murió por falta de medicamentos en Bayamo

El pueblo de Bayamo, en la provincia Granma, despidió este domingo a un joven cubano que falleció por carencia de medicamentos.

El médico y activista Alexander Jesús Figueredo denunció la muerte de Rafael, un vecino de su barrio en Cuba, por la falta de medicamentos que hay en el país.

"Así amanece mi barrio, mi calle, sí mi calle y no solo la de los revolucionarios. Amanece despidiendo a un joven que vi nacer, el cual no tuvo la oportunidad de salir huyendo de la miseria comunista por no tener los medios ni los recursos. Hace días su familia estaba en las redes buscando unos medicamentos que le debían suministrar para salvar su vida los cuales se encontraban en el mercado negro. Se le mando el dinero pero parece que fue demasiado tarde", explicó el Dr. Figueredo.

En su publicación detalló que la salud del joven se deterioró rápidamente porque además de faltarle los fármacos, también golpeaba a esta familia la carencia de comida, la falta de recursos indispensables para el tratamiento médico y el estrés del sobrevivir en ese país día a día.

"Uno a uno irán cayendo, todos los días. Seguirá muriendo gente joven innecesariamente cuando no les tocaba. Yo me había prometido no hablar más de estos temas porque realmente ya apesta el pueblo y su cobardía, luego sale alguien a decir que es culpa del bloqueo y que gracias a la revolución murió en tranquilidad con asistencia médica gratis", lamentó Figueredo.

El médico recordó que él vivió en una casa cercana a la del joven fallecido y desde esa misma calle denunciaba los problemas del sistema de salud en Cuba.

"Denunciaba lo que pasaba en Cuba y lo que se venía para el pueblo. Muchos dirán cuanta razón tenía Alexander y lo solo que lo dejamos, hasta me llamaban loco. Ojalá algún día mi barrio tenga muchos Alexander para que no mueran más Rafelitos", comentó.

El médico se mostró conmovido por la muerte del joven y anunció que se retirará de las redes sociales porque las denuncias sobre este tipo de casos le resultan especialmente dolorosas.

El Dr. Alexander Figueredo actualmente reside en Houston, Texas, Estados Unidos. El año pasado abandonó Cuba, bajo presiones de la Seguridad del Estado que llegó incluso a inhabilitar su título de médico.

Tras varias semanas de una difícil travesía por Centroamérica y México, llegó a Estados Unidos junto al médico opositor Alexander Pupo.