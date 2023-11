Cubano aconseja a recién llegados a Miami: "No esperes a que te digan vete"

Un cubano residente en EE.UU. recomendó a los recién llegados al país que no permanezcan en la vivienda de quien los acoge más tiempo del necesario, ello en aras de no dar lugar a que les acaben diciendo: "Vete".

Ivey, quien en Tik Tok acostumbra a compartir con sus seguidores reflexiones sobre su experiencia en territorio estadounidense, explicó cómo fue en su caso.

"Yo no tengo familia en este país. A mí el que me recibió es un amigo mío, que es como mi hermano. Me recibió él y su familia, por supuesto. Al mes y un poco de estar en su casa yo me fui a vivir para un trailer, de ahí me fui luego para un efficiency y de ahí a la casa que tengo hoy. ¿Qué quiero decir con esto? No esperes a que te digan 'vete', si tienes la posibilidad, vete", aconsejó.

Ivey dijo que quien no tenga la posibilidad, espere a tener las condiciones, pero recomendó no esperar demasiado ni acomodarse dando lugar a una situación tensa con el anfitrión.

"Si tienes la posibilidad de irte ya y te sientes con los recursos en la mano para tú emprender solo, tienes que irte porque de cierta forma estás invadiendo la privacidad de quien te acoge. Y si quieres que la amistad permanezca, y no morder la mano que te dio esa ayuda... tienes que irte e independizarte", insistió.

El joven acotó que quienes ayudan lo hacen de buena fe, pero "no es para que te quedes con ellos, es para que tú emprendas, para que eches para adelante y para que te independices".

Acotó, además, quien sea capaz de irse a tiempo siempre podrá tener una relación sana y duradera con la persona que lo ayudó.

"Todos los caminos no son iguales, hay gente que se demora un poquito más en emprender, que necesita más tiempo para echar para adelante, pero cuando ya tengas la posibilidad y estés para salir adelante, vete, no esperes que te digan 'vete', no llegues a ese momento de enemistad", concluyó.

El video -que cuenta más de 300 mil visualizaciones y 1,400 comentarios- tuvo mucha aceptación entre cubanos que se sintieron reflejados en esos casos de peleas o desencuentros resultantes de una convivencia desmedida, rayana incluso en el abuso.

"Muchas familias rotas por esta situación, gente que llega aquí y se cree que hay que mantenerlos de por vida", lamentó una comentarista.

"Ojalá este video lo puedan ver mis primos, que se fueron de enemigos de mi esposo después de ayudarlos en todo", escribió otra internauta en medio de cientos de comentarios, muchos de ellos alabando el sentido común del que hace gala Ivey en cada una de sus intervenciones.

En otro de sus videos recientes el joven arremetió contra algunos cubanos de la isla que no valoran el esfuerzo que hacen sus familiares para llevarles regalos desde el extranjero, al tiempo que lamentó que ciertas personas solo se fijen en el valor o en la cantidad de los presentes que reciben.

“Llegas allá, le regalas a todos y lo primero que piensan es, ‘¡qué clase de mierda me trajo…mira, esto fue lo que me trajo!’, sabiendo que eres uno para muchas personas porque eres tú solo para un camión de personas”, se quejó en esa oportunidad y llamó a los residentes en Cuba a ser más considerados.

“No se puede llevar veinte cosas para cada uno porque no se puede, con que tú lleves un detallito a cada quien, con que te acuerdes de ellos, debería ser más que suficiente", concluyó entonces.