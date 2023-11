Cubano critica a quienes no aprecian los regalos que les llevan sus familiares desde el extranjero

Un joven residente en EE.UU. arremetió contra algunos cubanos de la isla que no valoran el esfuerzo que hacen sus familiares para llevarles regalos desde el extranjero, al tiempo que lamentó que ciertas personas solo se fijen en el valor o en la cantidad de los presentes que reciben.

“Vas para Cuba y empiezas a hacer todos los preparativos con tremendo cariño y con tremenda disposición y empiezas a comprar lo mejor para que tu familia se sienta agradecida, incluso sin poder, pero intentas comprar lo mejor para que ellos se sientan bien, se sientan agradecidos contigo”, comenzó diciendo en video publicado en TikTok un usuario identificado como “Ivey”.

“Llegas allá, le regalas a todos y lo primero que piensan es, ‘¡qué clase de mierda me trajo…mira, esto fue lo que me trajo!’, sabiendo que eres uno para muchas personas porque eres tú solo para un camión de personas”, se quejó el cubano emigrado, quien criticó que “los comentarios nunca son buenos".

“Oye, es lo que se pueda llevar, porque son muchas personas y uno es uno solo. Uno deja de trabajar, uno deja de hacer 24 mil cosas para preparar ese viaje con el mayor amor del mundo para que todos se sientan bien. Tienen que considerar lo que está haciendo uno aquí, que se está esforzando cantidad. No se puede llevar veinte cosas para cada uno porque no se puede, con que tú lleves un detallito a cada quien, con que te acuerdes de ellos, debería ser más que suficiente", concluyó.

En el apartado comentarios de la publicación, fueron varios los cubanos que se sintieron identificados con el punto de vista de Ivey.

"Muchos en USA nunca logran el éxito por esto de los viajes a Cuba y lo peor es que nunca quedarás bien con ellos", opinó un emigrado, criterio seguido por otro que apuntó que por eso de los viajes muchos se estancan y siguen alquilados y con un carro viejo.

“A mí me pasó la primera vez y fue lo mejor que me ha pasado porque ya no le llevo ni el saludo, el que quiera que venga a trabajar aquí”; “Tienes toda la razón por eso no voy a Cuba. Con ese dinero me voy de vacaciones para otro lugar”; “A mí siempre me paso, se sentían mal servidos y delante de mí se cambiaban y se vendían las cosas que yo con mucho esfuerzo les llevé”; “Y les da un trabajo decir gracias, esa palabra no existe en el vocabulario, le das algo y silencio total”, fueron otras opiniones que reforzaron el punto de vista del autor del video.

"Llega el momento que sientes que no eres de allá ni de acá, solo una cartera que no logra cumplir los deseos de todos", lamentó una joven que también se sintió identificada con el mensaje.

No obstante, hubo quienes aseguraron que en sus familias no pasa y que solo se sienten felices con verlos. También hubo quien recomendó que solo se lleven regalos al núcleo más cercano: padres e hijos, y que se omita al resto.

No faltó tampoco quien apuntó que esa idea de los cubanos que viven en la isla nace de la "especuladera" de muchos que arriban a Cuba que parecen un joyería ambulante, sin reconocer que en Estados Unidos cuesta mucho trabajo y sacrificio salir adelante.

No es la primera vez en los últimos meses que un cubano residente en Estados Unidos hace una observación similar.

En junio, una joven cubana generó polémica al compartir en redes sociales su experiencia de recién llegada a Estados Unidos, llamando a quienes viven en la isla a entender que las cosas no son tan fáciles como se ven desde fuera, y que los recién llegados no pueden ayudar a todo el mundo, sino solo a su núcleo familiar más cercano.