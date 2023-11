Piden a Norah Jones que replantee su viaje a Cuba: "No apoyes a dictadores"

Decenas de cubanos pidieron a la cantante estadounidense Norah Jones replantearse el viaje que tiene previsto a Cuba, y le advirtieron que el régimen la usará para blanquear su imagen: "No apoyes a dictadores", afirmaron.

El martes la artista anuncio conciertos en La Habana en febrero próximo, y las reacciones a la publicación en Instagram no se hicieron esperar.

"No, por favor, no apoyes a los dictadores yendo a Cuba. Gran error", "Eres un excelente artista, me gusta como cantas y tu música, pero créeme que si vas a Cuba te utilizarán para blanquear una dictadura que tiene a niños encarcelados por protestar. Te pregunto... piensa que si vas a Cuba es como actuar en Irán o Afganistán también hay represión y mucha", fueron comentarios al anuncio de la próxima visita a Cuba en el perfil oficial de la artista en Instagram.

"Es asombroso cómo artistas como tú no están informados de la realidad de Cuba: ¡es una dictadura! Visitarla como artista es respaldar uno de los regímenes más opresivos que existen hoy en día, donde los artistas son encarcelados simplemente por disentir de las políticas del gobierno...". Debería darte vergüenza, Norah", dijo otro internauta en la citada plataforma.

Otro mencionó: "Opresión, violaciones de derechos humanos, presos políticos. Una dictadura de 64 años. ¿A quién le importa eso, verdad? Estoy tan harta de todos los músicos famosos que aportan todo lo que pueden para no aprender nada de cómo viven los demás".

"Cuba es una dictadura que tiene al pueblo pasando hambre, ir allí es apoyar la miseria que vive esa gente Dios te castigará por eso y en Miami a los cubanos también", comentó un usuario de la red.

"Muy bonito que los que aman tu música. Pero qué pena el entusiasmo que muestras Nora por la forma en que la dictadura cubana te utiliza para lavar su imagen. Espero que sepas diferenciar una cosa de la otra"; "Vaya. Cuba es una dictadura. @luismanuel.oteroalcantara y @maykelosorbo son artistas, como tú, y están presos. Estás permitiendo que se use tu imagen para lavarle la cara a la dictadura"; "Querida @norahjones En Cuba hay 1.047 presos políticos. Hay artistas presos por pensar diferente y tener valores contrarios a la ideología comunista @luismanuel.oteroalcantara @maikelobsorbo", expresaron otros internautas.



Sin embargo, un pequeño grupo consideró que "tal vez su música traiga un escape muy necesario, al menos metafóricamente, a un pueblo tan trágicamente oprimido".

La víspera la cantante estadounidense Norah Jones anunció que ofrecería dos conciertos en La Habana en febrero de 2024 en el marco de un evento que incluye diferentes "experiencias", como parte de un paquete de "intercambio cultural y educativo", claramente destinado a promocionar el maltrecho turismo en Cuba.

"¡Emocionada de ir a Cuba por primera vez como parte de un intercambio cultural y educativo! Espero conocer más del rico patrimonio musical del país y compartir mi música a través de dos espectáculos en el histórico Teatro Martí el 17 y 18 de febrero", anunció la intérprete en sus redes sociales.

La nota detalla, además, que la cantante estadounidense estará acompañada por “algunos de los mejores artistas y músicos de Cuba”, que incluyen, entre otros a la agrupación Síntesis y al salsero Alain Pérez.

Los paquetes incluyen además de la entrada al concierto cuatro días y noches en el Hotel Grand Aston de La Habana Vieja, la participación en una sesión de preguntas y respuestas con la artista y su grupo en una clase magistral de la cantante, un tour en convertible por la capital y cenas en los restaurantes La Guarida, Cocinero, El Atelier y Al Carbón.

La web del evento especifica que los precios de los paquetes para asistir al concierto y hospedarse en La Habana oscilan entre los 3,499 y los 8,599 dólares.