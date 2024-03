Luis Enrique presume de encuentro con Leoni Torres: "Admiración hermano"

El cantante nicaragüense Luis Enrique compartió en sus redes sociales una foto para el recuerdo con Leoni Torres.

"Hace unos días coincidí con Leoni Torres. Admiración hermano. Bendiciones", escribió sobre la imagen subida a las stories de su cuenta en Instagram.

El artista cubano compartió también en la misma sección de contenido efímero de su red la imagen, sin dar más detalles de cuándo y dónde había tenido lugar el encuentro ni si de él había salido algún proyecto artístico conjunto.

Instagram stories / Luis Enrique

Antes de esta foto, el querido intérprete cubano había subido un adorable vídeo de su hijo menor con Yuliet Cruz, Samuel, quien como toda una estrella se dejaba entrevistar para el podacast de su mamá.

"No es que quiera subir todos los días videos de Samuel pero es que está tan bonito y ocurrente que no puedo dejar de mostrárselo a ustedes. El apoyando a su mamá", dijo el cantante y compositor del dulce momento donde el niño hace gala de su carisma, veta artística y dulce desparpajo.

Leoni Torres, por su parte, tiene además una colaboración musical en el horno junto a Olga Tañón.

En febrero pasado, cuando la celebración de los 50 años de Irakere, Luis Enrique celebró en redes el encuentro con otros tres grandes de la música en Cuba: Chucho Valdés, Paquito D'Rivera y Arturo Sandoval.

"La primera canción que escuché de Irakere fue Xiomara Mayoral, y jamas imaginé que algún día me vería interpretando este tema en un evento tan significativo. Pa cerrar con broche de oro también canté Bacalao Con Pan (que además lleva papas) ay dios jaja. Por si fuera poco a eso le sumó la presencia de Paquito D' Rivera y Arturo Sandoval lo cual convirtió este momento en algo más especial y único para todos", dijo junto a varias fotos que inmortalizaron el momento.

"Ya puedo poner un check mark en mi bucket list, pero no sin antes agradecer a Dios y a la musica que aún después de treinta y seis años de carrera me siga llevando por caminos inimaginables que me llenan de orgullo y enorme satisfacción", cerró su emotivo post.