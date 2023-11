Tres de las deportistas cubanas que se fugaron en Chile cuentan cómo lo hicieron: "Nos sentimos libres"

Yunia Milanés, Lismary González y Geidy Morales, tres de las seis jugadoras de hockey sobre césped que el pasado sábado escaparon de la delegación cubana en los Panamericanos han contado en un sustancioso reportaje para la televisión chilena lo difícil que fue concretar su plan y algunas de sus motivaciones para hacerlo.

“Desde Cuba yo tenía pensado ya lo que iba a hacer... Lo dejé todo, todo, todo”, dijo Yunia Milanés, de 28 años y capitana de la selección nacional cuyo novio, Lázaro Tolón, también es hockista y ya se había fugado en mayo, justamente en Chile, durante un entrenamiento.

Todavía con el susto en el cuerpo, las tres jóvenes cuentan lo complicado que fue escapar por el elevado nivel de vigilancia al que son sometidas.

“Nos pusimos de acuerdo, terminamos el juego, íbamos a salir desde de la cancha, pero no se pudo... Cogimos el bus, fuimos hasta la Villa, y llegando a la Villa las chicas entraron por una puerta y nosotras salimos por la otra”, reveló Milanés en declaraciones al canal T13.

La joven explicó que pasaron mucho susto porque incluso estando paradas afuera en la Villa salió un profesor de ellas y se tuvieron que esconder.

Sobre las motivaciones para escapar: la falta de recursos para practicar su deporte en la isla y la falta de libertad personal.

“Al final es el desarrollo de uno en el deporte, que es lo que a lo que siempre nos hemos dedicado desde chiquitas y allá es difícil”, esbozó tímidamente Geidy Morales.

“Pasamos una racha muy mala, no teníamos calzado. Estábamos entrenando con zapato sí y uno no. No teníamos implementos, no teníamos protectores para la cara, tuvimos que esperar a que nos hicieran una donación y que se aprobara si no los podían dar o no para poder entrenar”, declaró Yunia Milanés.

Sobre el régimen casi carcelario en que permanecen las delegaciones deportivas oficiales, las jóvenes confirmaron lo que ya es sabido: que siempre tienen que ir acompañadas por alguien de la Seguridad o por un entrenador.

En lo que respecta al momento escogido para fugarse, apuntaron que tenía que ser ese día porque la delegación se iba al otro día temprano. Si no podían escapar durante el proceso de traslado a la Villa la otra opción era salir corriendo en pleno aeropuerto antes de irse, algo que aseguran que llegaron a contemplar como salida extrema.

Lo curioso es que paralelamente a esta fuga, otras tres compañeras del mismo equipo también planeaban lo mismo, pero con suma discreción. Al final consiguieron escapar las seis.

“Nos arriesgábamos a que nos cogieran y si la Técnica decía que nos mandaban para Cuba, nos sancionan. Nos sacan de los equipos nacionales para siempre”, subraya Yunia Milanés sobre el inmenso peligro que corrieron al escaparse de la Villa, el recinto ubicado en Cerrillos.

"Tomamos la decisión correcta y si nos sentimos libre. Aparte del susto, sí nos sentimos libres", reveló Yunia Milanes.

Lázaro Tolón, que precedió a su pareja varios meses en su huida, lamentó que el gobierno cubano persista en calificar de “traidores” a los deportistas que deciden abandonar una delegación.

“Yo pienso que no debería ser así, porque deberían pensar en el beneficio personal de cada cada”, explicó el joven, quien se encuentra en medio de un proceso migratorio para radicarse en la nación sudamericana.

Tolón explicó que desde que llegó ha trabajado en la construcción y en otros empleos que nada tienen que ver con el deporte, pero asegura que ya estaba “mentalizado para eso”.

Tolón espera poder retomar su carrera deportiva como han hecho otros cubanos en Chile, entre ellos Santiago Ford, Arley Méndez y Yasmany Acosta, los tres en diferentes disciplinas deportivas.

Entrevistado para el citado reportaje, el abogado Mijail Bonito-–que representa a varios de los cubanos que escaparon de los Panamericanos- apuntó que el concepto de “fuga” en el caso de los atletas cubanos es “literal” porque son sometidos a estricta vigilancia y hasta les retienen sus pasaportes desde que arriban al país.

“Espero que se puedan regularizar y que puedan aportar sus conocimientos... Son atletas de élite", concluyó.