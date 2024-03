Robelis Despaigne tras debutar con KO en la UFC: "Gracias Miami, gracias Cuba"

El peleador cubano Robelis Despaigne agradeció a todos sus seguidores en Cuba y Miami tras el exitoso debut de este sábado en el Campeonato de Lucha Extrema (UFC, por sus siglas en inglés).

Despaigne dijo sentirse muy orgulloso de su desempeño tras vencer en tan solo 18 segundos al americano Josh Parisian, al que le propinó un KO espectacular con dos derechazos tras fallar una patada al rostro.

“Muy orgulloso de mí, de mi equipo. Quiero darle gracias a mis compañeros que me apoyaron mucho, a mi familia en Cuba, a mis amigos, a todos. ¡Gracias Miami por el apoyo, gracias Cuba, gracias a todos!”, dijo el vencedor de la pelea que tuvo lugar en el Kaseya Center de Miami.

El combate, celebrado como parte del evento UFC 299, resultó demoledor y breve, como casi todas las victorias del gigante de 2,01 metros y poderosa pegada. “Ojalá que pueda discutir el cinturón después de cuatro o cinco peleas más”, dijo en rueda de prensa posterior, explicando el recorrido que le queda hasta poder ser considerado un retador de su categoría.

“Estar aquí es como ver cumplido un sueño… que te vean como uno más de la UFC. Lo que me queda es seguir avanzando y luchando por mi sueño”, contestó Despaigne, quien fue miembro del equipo nacional de taekwondo en Cuba.

En su carrera como deportista cubano conquistó la medalla de bronce olímpico en Londres 2012 y se llevó la presea dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Sin embargo, consideró este sábado que “la UFC es muy grande, es otro nivel”.

Despaigne llegó a la pelea con un historial en artes marciales mixtas de 4-0, todos ganados por nocaut, de los cuales los tres últimos fueron en menos de 15 segundos.

En el primero, en junio de 2022, se tardó 4:54 minutos en vencer a Katuna Malumba. En julio de 2023, contra Travis Gregoire, demoró 12 segundos; en septiembre, fueron apenas tres segundos frente a Stevie Payne, y en diciembre, en cuatro segundos tiró a Miles Banks.

El peleador de 35 años no lleva aún dos años en Estados Unidos, donde quiso radicarse cuando "decidí apostar con todo por esto".

"Al final de mi etapa del taekwondo, la verdad que estaba un poco aburrido y desmotivado. Mi entrenador se fue del equipo nacional y mis amigos estaban retirados. Yo me sentía en una gran forma física pero no tenía ganas de seguir. Las MMA me descubrieron un mundo nuevo que me ha dado el hambre necesaria para seguir al máximo nivel", afirmó.