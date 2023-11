Madre cubana envía mensaje a Díaz-Canel tras primera compra con Food Stamps en EE.UU.

Tras hacer su primera compra con food stamps –la ayuda que le da el gobierno de Estados Unidos a los migrantes recién llegados– una madre cubana culpó al mandatario Miguel Díaz-Canel de estar matando de hambre al pueblo de la isla.

"Este es un gran país, no por el hecho de que me regalen algo, sino de que hay mecanismos para que tus hijos no pasen hambre y para que tú salgas adelante", expresó la mujer, identificada en TikTok como @lili37383.

"Díaz-Canel das pena. Estás matando al pueblo de hambre y todavía le pides que resista", dijo en referencia al gobernante cubano.

Asimismo, aseguró que "valió la pena la travesía" a pesar del sacrificio que significó hacer el peligroso viaje con sus dos hijos.

"Me he quedado loca, esto es apenas un poco de lo que he comprado hoy (dijo mostrando las bolsas de supermercado) y mi hija ya está en una escuela donde me tratan maravillosamente bien", apuntó.

Afirma que su mensaje "es para la madres que como yo están acabadas de llegar, poco a poco vamos a lograrlo", subrayó.

Según el perfil, la cubana habría llegado a EE.UU. en octubre.

En su publicación agradeció "a este gran país por recibirme a mí y a mis hijos".

Hace algunas semanas Díaz-Canel arremetió contra sus detractores y dijo que no eran más que cubanos que odian a la revolución porque se fueron del país y no encuentran el sueño americano.

En entrevista con la periodista Arleen Rodríguez Derivet, el gobernante volvió a acusar a las leyes migratorias de Estados Unidos de provocar que la gente se lance a aventuras peligrosas para llegar a ese país, sin reconocer que la crisis migratoria actual está estrechamente ligada al deterioro de la vida en la isla, al hambre permanente y a la falta de servicios básicos.