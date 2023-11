Tekashi y Yailin Criticados por Seguridad Infantil; Niurka y Ramón Veloz en El Clan de la Comedia

El Clan de la Comedia de hoy comienza con hablando del rapero Tekashi 6ix9ine y la artista Yailin La Más Viral pues se vieron envueltos en una polémica después de compartir imágenes disfrutando del mar, en alta mar, con la hija de Yailin, Cattleya, sin medidas de seguridad adecuadas como un salvavidas. Las fotos y videos que mostraban a la pequeña de 8 meses en el agua desataron una ola de críticas en las redes sociales, con comentarios que iban desde la preocupación por la seguridad de la bebé hasta la defensa de los momentos familiares. A pesar de las críticas, Yailin ha decidido no prestar atención a los comentarios negativos y seguir disfrutando de su familia y su relación.

Por sumarte es noticia también la actriz cubana Niurka Marcos que tomó una medida drástica en su vida personal que ha capturado la atención de los medios: ha bloqueado a su hijo Emilio, de 21 años, en todas las plataformas de redes sociales. La decisión se debe a que Marcos siente que su hijo le falta al respeto de manera recurrente, una situación que ella atribuye a la influencia de su ex pareja y padre de Emilio, Juan Osorio. Niurka ha sido firme en su postura, declarando en entrevistas que no es "hipócrita ni débil" y que ha intentado inculcar autenticidad y fortaleza en su hijo. A pesar de que los detalles del conflicto no se han revelado completamente, Niurka ha demostrado que está dispuesta a mantener sus principios, incluso si eso significa tomar medidas extremas como bloquear a su propio hijo en las redes sociales.

Y llega la sección del invitado de hoy y se trata nada más y nada menos que de Ramón Fabian Veloz. La entrevista comienza con Ramón contando que se fue de Cuba en el año 2003 para Alemania donde se quedó y se trasladó a España. Ahí estuvo viviendo en Barcelona y Sevilla hasta 2010, año en el que se mudó a Estados Unidos. Comentó varias anécdotas de sus viajes y experiencias vividas. Ramoncitín se mantiene firme a sus principios, comenta que nunca ha hecho nada que no le guste por dinero. Siente que aunque le han ofrecido muchas veces participar en proyectos por dinero nunca lo ha hecho si este no le gustaba o no estaba en línea con sus deseos. Entre anécdotas y bromas de Coll dan paso a la sorpresa de la noche. Hoy hay otro invitado.

El otro invitado en El Clan de la Comedia es el cantante colombiano Will Kano, que está actualmente de gira en Miami. Haciendo un repaso de su trayectoria contó que desde que llegó a Estados Unidos ha pasado por muchos trabajos todos ellos han sido el vehículo necesario para financiar su verdadera pasión, la música. Se siente influenciado por toda la música pop, le gusta el bolero, la salsa y esto le da mucha versatilidad. Comenta que valora mucho la música cubana, que reconoce que es la mejor música latina. También ha tenido espinas en su corta carrera, le han hasta robado letras de canciones e incluso algún ritmo y siente que las relaciones tóxicas han quedado en el pasado. Cuenta que siente que en Miami está viviendo en una película y que le encanta. Y entre anécdotas y con una canción de Will termina el programa de hoy de El Clan de la Comedia.