Mujeres con niños protestan en La Habana por falta de agua

Más de una docena de mujeres cubanas, muchas de ellas acompañadas de sus hijos, cerraron la intersección de las calles Monte y Agramonte de La Habana Vieja en protesta por la prolongada escasez de agua en ese municipio habanero.

Las madres bloquearon la calle con cubos y tanquetas de agua vacíos para impedir el tránsito, al tiempo que aseguraron estar cansadas de vivir sin agua potable, reportó el portal de noticias Cubanet, que tiene corresponsales en la capital.

"De aquí no nos vamos hasta que no traigan, por lo menos, una pipa de agua. Ya no aguantamos más", dijeron.

Casi 20 minutos después llegó la policía y tomó los nombres de las manifestantes, así como de las personas que grababan la protesta, supuestamente para intimidarlos, indica el reporte.

Afirma que luego llegaron al lugar tres pipas de agua para abastecer el barrio.

Más del 60% de los cubanos vive sin suministro estable de agua potable y el 80% sufre de cortes de electricidad en sus hogares, según una encuesta del Observatorio de Derechos Sociales en Cuba.

El régimen culpa de la crisis en el abasto del líquido al mal estado de las tuberías y la falta de mantenimiento, pues los equipos que impulsan el agua en La Habana tienen más de 20 años sin recibir mantenimiento ni ser sustituidos.

Los municipios más afectados por la escasez de agua, según la prensa oficial, son Cerro, Centro Habana, La Habana Vieja, Plaza y Diez de Octubre, La Lisa, Playa y Marianao. En estos se han reportado varias protestas en los últimos meses por la misma causa.

Este sábado la empresa estatal Aguas de La Habana anunció más interrupciones en el servicio de agua para esta semana por "trabajos de mantenimiento y reparaciones en la red".

Especialmente se verán afectados los residentes en el sur de la ciudad: Arroyo Naranjo, Boyeros y Diez de Octubre, informó una nota publicada en el periódico Tribuna de La Habana.