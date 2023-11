Alejandro Cuervo: "Te salvaste Tom Cruise que mi inglés no es bueno"

Alejandro Cuervo volvió a ganarse los elogios de sus seguidores en redes con su último vídeo, donde mostró su reacción cuando le preguntan en un casting si necesita un doble.

Vestido de negro -gafas incluidas-, mientras suena de fondo la icónica melodía de Misión Imposible, el querido actor cubano presume de su forma física y dotes para saltar (no de demasiado alto; todo sea dicho) y hacer por sí mismo escenas de acción.

"Cuando me preguntan cuál es mi doble!!! Automáticamente yo", encabezó el post, que a las once horas de haberlo compartido en Instagram ya superaba los seis mil likes.

El divertido clip, donde muestra una vez más su gran sentido del humor y carismática proyección en redes, ha encantado a sus seguidores, que adoran cada nueva faceta que muestra: la solidaria, la de super papá y super esposo, la de bailador y, por supuesto, la de actor que asume con entusiasmo y profesionalismo cada nuevo reto.

"Te salvaste Tom Cruise que mi inglés no es bueno", cerró sucomentada publicación.

"Jajaja morí, pensé que ibas a volar"; "Oye tú puedes hacer más que Tom Cruise. Tu inglés se pone en talla en par de meses y con ese talento que tienes vas a llegar muy lejos"; "Vuela vuela, no te hace falta equipaje jjj"; "Donde hay hombre no hay fantasma, así que tú no necesitas doble, tú solito te tiras y te levantas"; "Te van a contratar para ser Neo en la próxima peli de The Matrix"; "Eres todoterreno"; "Matrix 5 confirmada??"; "Para nada, tú no tienes doble"; "Con un solo Alejandro basta", se lee entre los comentarios.

Días antes de este post, Alejandro Cuervo desató la locura al mostrar sus mejores movimientos de cintura al ritmo de "Washy Pupa", la colaboración entre El Taiger, Dany Ome, Kevincito el 13 y Wampi.