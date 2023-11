Alejandro Cuervo calienta las redes bailando a ritmo de "Washy Pupa"

Subiendo la temperatura con sus movimientos de cintura, inauguró Alejandro Cuervo las publicaciones en redes de la semana que recién comienza.

Bailando a ritmo de "Washy Pupa", la colaboración de El Taiger, Dany Ome, Kevincito el 13 y Wampi, el querido actor cubano sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

"Cuando me levanto a las 6:00 am, me doy cuenta de que hoy no grabo y estoy puesto", sobreescribió sobre el vídeo donde se desata al ritmo de la pegadiza canción.

"Y tú ni pagando", comentó al compartir el post, un claro guiño a la letra del tema cuyo estribillo reza "tú tienes que pagar para verla".

"Tremenda pieza"; "Ay dios mío qué sexy"; "Y cuánto es que vale?"; "Duro mi hermano"; "Awua calentando las redes"; "Uy me endeudo"; "Dios mío cómo es posible este suceso"; "Agua y cuánto es qué vales jjjjjjjj bendiciones"; "Te quedó bien Alejandro"; "Mil bendiciones eres un excelente actor y una hermosa familia bendiciones"; "Wow yo en mi tiempo te pagarías millones"; "Hoy tu duermes en el sofá, deja que @arle_rm se despierte. Saludos desde Tenerife España bello"; "Protégeme señor con tu espíritu"; "Cuervo jaja tienes que parar jjj"; "Ohhh... pero y esto tan temprano Ale...voy a llamar a Arle y al Bastian pa que controlen", se lee entre las reacciones que su sexy baile había provocado a los pocos minutos de subido.

No es esta la primera vez, sin embargo, que Alejandro Cuervo se deja llevar por la música y comparte el resultado en sus redes sociales, pues hacer unos días se sumó al challenge de Eduardo Antonio, bailando su último estreno "Pa los envidiosos".

"Washy pupa", por su parte, es todo un éxito en las plataformas y redes sociales. En Youtube ya tiene más de 2,7 millones de visualizaciones a poco más de cuatro semanas de estrenado.