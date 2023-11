Oniel Bebeshito anuncia música nueva: Así suena "4 estaciones"

Oniel Bebeshito se ganó los elogios de sus seguidores hace unas horas al compartir un vídeo donde canta "en vivo" lo próximo que está por lanzar.

"Cuatro estaciones" se titula el nuevo tema del joven reguetonero cubano, quien ya había dado otras pinceladas del sencillo.

Las reacciones no tardaron en aparecer y a menos de un día de compartido el post, los comentarios superaban los 1,600 y los likes eran casi 40 mil.

"Demasiado bello el tema y la interpretación"; "Nadie del género en Cuba me gusta, solo tú, creo que de verdad tienes talento"; "Otro nivel"; "Estás duro Oniel eso es palo asegurado"; "Tremendo talento tiene este chamaco, cada vez que saca algo es un palo bendiciones"; "El tanke de La Habana sigue así trabajando callado hermano bendiciones"; "Creo que será tu mejor canción"; "No hay una canción que no saque que sea un temazo!"; "El mejor actualmente de Cuba"; "Durísimo mi cantante cubano favorito"; "Eres increíble en lo que haces. Me encantas", se le entre los cientos de mensajes que le dejaron sus fans.

Unos días antes, poco después de estar unos días de vacaciones en Dominicana con su prometida Rachel, Oniel celebró haber superado los 500 mil seguidores en Instagram, una nueva evidencia de la creciente popularidad que tiene en la isla y el éxito que el joven exponente del género urbano está cosechando.

"Felicidades para mí. Ya somos 500 mil seguidores en Instagram. Medio millón, vamos a por el millón", dijo a través de las stories.