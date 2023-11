Impactantes imágenes de los estragos causados por inundaciones en Moa: “No nos dio tiempo a hacer nada”

Estragos de consideración causó la crecida del río Cabañas, en Moa, Holguín, en la madrugada de este domingo, luego de cuatro horas continuas de torrenciales lluvias que provocaron inundaciones y obligaron a evacuar a miles de pobladores.

Las imágenes de la fuerza de la corriente, el nivel que alcanzó el agua y los daños que causó en viviendas de varias localidades de Moa, en el oriente de Cuba, impactan por su crudeza.

Vecinos del barrio Ecrin, uno de los más perjudicados por las precipitaciones, afirman que es una de las mayores crecidas del río que han visto desde que habitan en el lugar.

“Esto fue de momento, sorprendió a todo el mundo, fue como nunca”, dijo Martín Espinosa, quien reside en la comunidad desde hace 20 años, y aseguró que es la crecida más grande que ha vivido.

Entrevistado por la emisora local La Voz del Níquel, reveló que él se despertó alrededor de las dos de la madrugada, y ya estaba la crecida, “no nos dio tiempo a hacer nada, a nadie dio tiempo”.

Impactado por el repentino evento natural, Espinosa aseguró que el agua penetró “a dondequiera... hasta los techos de las viviendas” y llamó la atención sobre residentes que aún no habían sido evacuados, en particular, una mujer con un hijo con síndrome de Down que estaba pidiendo ayuda urgente para que la sacaran del lugar.

Crecida del río Cabañas. Foto tomada de Facebook/Camilo Velazco Petittón

Según los reportes de medios oficiales, “a pesar de la sorpresa de la crecida, tanto la población como las autoridades se movilizaron con prontitud y se pudo evacuar a todos, sin pérdidas de vidas ni lesiones de ningún tipo, los que fueron trasladados a un centro de evacuación, donde están siendo atendidos”.

En las fotografías y videos se aprecia la fuerza de la corriente y el nivel de las aguas, que llegaron a sobrepasar el metro y medio de altura, “después de muchos años”, según la periodista Yulieska Hernández García, de Moa TV.

Un vecino señala la altura que alcanzó el agua tras la crecida del río Cabañas en Moa. Foto tomada de Facebook/Camilo Velazco Petittón

Pasado el temporal, muchos de los residentes retornaron a sus viviendas. En imágenes que causan dolor, se ve a las familias tratando de sacar el lodo de sus casas y recuperar sus pertenencias, todas cubiertas de fango.

Familias sacan el lodo de sus casas. Foto tomada de Facebook/Camilo Velazco Petittón

“Las rojas aguas del río hicieron estragos en las viviendas, inundando todo cuanto encontraron, arrastrando muebles, equipos y otros recursos y medios de los moradores, muchos de los cuales han regresado para tratar de salvar sus pertenencias y retirar todo el lodo que penetró en sus hogares”, reportó Camilo Velazco Petittón, de La Voz del Níquel.

Foto tomada de Facebook/Camilo Velazco Petittón

En el reparto Ecrin hay 135 viviendas y residen 374 personas; de ellas, 72 niños y 28 adultos mayores, informó a Telecristal Maroldis Cutiño, delegado de la circunscripción 10, quien aseveró que “las afectaciones fueron significativas”, pues “los niveles de agua dentro de las casas dañaron equipos electrodomésticos y otros recursos”.

Foto tomada de Facebook/Camilo Velazco Petittón

Según Telecristal, las comunidades más afectadas por la crecida fueron Ecrin, Cabaña y La Veguita. También hubo inundaciones en la zona baja de la ciudad de Moa: Consejo Popular de Joselillo y 26 de Junio, entre otras.

Foto tomada de Facebook/Camilo Velazco Petittón

En un reporte preliminar, el CITMA (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente) en Moa informó que en las últimas 24 horas se habían registrado lluvias intensas en diferentes áreas, las cuales provocaron inundaciones en las zonas bajas y márgenes de los ríos, y deslizamientos de tierra en las montañas.

Inundaciones en Moa tras la crecida del río Cabañas. Foto tomada de Facebook/Camilo Velazco Petittón

La especialista Idania Pineda precisó que se registraron 205 milímetros en la ciudad de Moa, 208 mm en la Derivadora, 121 mm en la presa Moa y 163.3 mm en Calentura.