"No sé si es un entrenamiento", dice Ulises Toirac tras pasar 24 horas en apagón por tormenta en La Habana

El humorista Ulises Toirac denunció que pasó más de 24 horas sin electricidad en su casa tras la severa tormenta que azotó La Habana en la tarde y la noche del viernes y la mañana del sábado.

Además de la corriente, también le retiraron el gas -esa noche no comió- y el servicio telefónico.

"En unos minutos cumpliré 24 horas a la gila en apagón. No es programado. Soy uno de los 120,000 'clientes afectados por el fenómeno meteorológico'. Frente a mi casa los vecinos tienen luz... No sé si alivia o jode más. Súmese a eso que ayer toda la noche se esfumó el gas (literalmente) y el servicio telefónico se restauró esta tarde", dijo en su Facebook.

"No sé si es un entrenamiento", preguntó y recordó un curso de supervivencia militar en un lugar llamado El Cacho. Me siento que (salvo ejercicios de tira-tira y metrallazos) soy capaz de pasar no un Cacho sino El Completo", añadió con su particular ironía.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

El actor se refirió a quienes se preocupan por las radiaciones que recibe la atmósfera y el sobrecalentamiento del planeta, y confesó que tras 24 horas a oscuras se sentía muy lejos de esas posiciones ecologistas.

"Mi conclusión ante desastres de esta magnitud desencadenados por las fuerzas de la naturaleza siempre es la misma: si esto logra el viento y la lluvia... un bombazo sería como máquina del tiempo con tique a las cavernas y derecho a crayola pa' pintar las paredes", afirmó.

Por último, Ulises señaló que se le fue la luz cuando aún no había comenzado la tormenta. "Vaya, que ni se había forma'o el corre-corre".

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Horas después de su publicación, en la sección de comentarios precisó que le restauraron el servicio eléctrico a las 24 horas y media justas.