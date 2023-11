Gema Corredera: "El 2024 para mí será muy fructífero. Estrenaré disco"

Todo un lujo supone un breve acercamiento con la cantante Gema Corredera y su activa vida profesional.

Por estos días supe del concierto "Lo que no te conté" con la productora Super Mammoth Project. Luego de un estreno más que exitoso en Miami, Gema regresa, esta vez junto a Super Mammoth Project.

¿Cómo llegas a Jennifer Rodríguez y Héctor Medina, dueños del proyecto y si la pretensión es construir el mapa de tu vida y tu música?

Jennifer Rodríguez y Héctor Medina crearon su productora Super Mammoth Project y me llamaron porque querían que la primera producción de su empresa fuera un concierto mío.

Ambos son jóvenes actores y productores, con deseos de hacer cosas distintas. Así surgió la idea de "Lo que no te conté”, que volvemos a presentar el viernes 8 de diciembre en el Flamingo Theater de Miami.

Este es un concierto un tanto sui géneris. Por supuesto, interpreto piezas de mi repertorio pero también me descubro, cuento sobre mi vida personal, llevo al público a un lugar que no suelo mostrar. Comparto la intimidad de lo que ocurre en mi estudio, anécdotas de cómo surgieron y se grabaron algunas de las piezas más conocidas de mi carrera y otras cosas que no he contado.

Por eso se llama así “Lo que no te conté”. No sabes la felicidad que siento de encontrarme de nuevo con el público el viernes 8 de diciembre en el Flamingo.

Hablando de la memoria personal o colectiva ¿se puede vivir mirando a otro lado cuando vemos la situación de Cuba hoy?

Yo particularmente no puedo mirar a otro lado viendo lo que vive hoy gran parte de nuestra gente. Me duele que la clase gobernante cubana siga responsabilizando a otros gobiernos y al mismo pueblo de la escasez, del deterioro drástico del país cuando en realidad todo lo que pasa en Cuba es producto del fracaso de la gestión, de la falta de sensibilidad y empatía de ese gobierno.

Desde el primer día tratando de perpetuar un modelo económico y social que solo ha traído miseria, necesidad y desesperanza. Un gobierno dictatorial que no acepta como genuino a quien que piense diferente.

Me gustaría que el mundo entero y sobre todo esas sociedades, gobiernos, partidos que se dicen progresistas miraran de verdad lo que está pasando en Cuba y lo que está viviendo el cubano de a pie.

Lo que vive mi gente allí está lejísimo del progreso. Sean cuales sean las razones, ese gobierno ha demostrado con creces una total ineficacia para dirigir y echar adelante al país. Y pienso que incluso teniendo las más puras y amorosas intenciones (que, a mi juicio no es el caso) después de casi 65 años, es tiempo más que suficiente para darse cuenta que el modelo no sirve y renunciar, echarse a un lado; dejar que el pueblo decida libremente cuál quiere que sea su destino.

Están matando a un pueblo entero por el capricho de seguir en el poder, por una idea que solo trae más penurias, dolor y miseria a los cubanos ¿cuándo se van a dar cuenta los “progres” que si la gente se va, los que sobran son los gobernantes?

¿Cuándo verán que mi gente prefiere arriesgar su vida y la de sus familiares con tal de salir de aquel infierno? El problema de Cuba no es ni político ni ideológico, es de justicia humana.

¿Qué le depara el 2024 a Gema Corredera, seguirás poniendo música y voz a la poesía?

Sigo cantando y grabando. Este espectáculo “Lo que no te conté” avanza y nos presentamos el viernes ocho de diciembre en la emblemática sala Flamingo Theater Bar de la ciudad de Miami para con posterioridad extender su presentación a otros estados de la nación a partir del ya cercano 2024.

Luego, tenemos la mirada en España, Puerto Rico, México y Colombia. El 2024 para mí será muy fructífero. Estrenaré disco y espero que mis seguidores lo reciban con el mismo cariño que ha acogido todos mis proyectos anteriores.

Además, seguimos grabando el álbum de homenaje a Alfonsina Storni con su poesía junto a ese excelente guitarrista flamenco que es José Luis de la Paz. Es un disco de fusión entre el flamenco y el feeling cubano guiados por la obra de la gran poetisa argentina.

Gema Corredera ha compartido escenario con grandes de la música como Willy Chirino, Meme Solís, Aymée Nuviola, Gonzalo Rubalcaba o Albita Rodríguez; ha conmovido al público en Nueva York, San Juan, San Francisco, Europa y Latinoamérica. Incansable mujer que sabe hacer volar su música y sueña compartir su música algún día en su Cuba amada.