Estomatóloga cubana dedica su vida al fisiculturismo: “El gimnasio ha sido un antes y un después"

Karla Pérez Rubier, una joven estomatóloga residente en Pinar del Río, se prepara para representar a su provincia en el Campeonato Nacional Clásico Cubano de Fisiculturismo 2023, previsto para celebrarse a partir del 19 de noviembre.

Fue hace un año que Pérez Rubier descubrió la actividad a la que ahora dedica muchas horas al día.

“Me llamaron la atención dos cosas principalmente, una, la oportunidad de superarme en la búsqueda de un objetivo, dos, la belleza estética creada por el ejercicio. Este último factor es muy importante para nosotras las mujeres”, explicó Pérez Rubier en declaraciones al periódico local Guerrillero.

En el gimnasio "Coliseo", al que ahora va al menos dos veces al día -y a veces hasta más- Karla asegura que fue en busca de cambios físicos, pero encontró mucho más que eso.

“El gimnasio ha sido un antes y un después en mi vida. El deporte, de manera general, trae consigo rutinas disciplinares arduas y el culturismo competitivo específicamente. Además de las rutinas de entrenamiento, ocupa tiempo en las prácticas de poses y una dieta que es única, específica de este deporte, por lo tanto, el cambio es radical. En mi caso lo he asumido, más que todo, con una responsabilidad muy clara”, explicó.

La joven defiende que el culturismo es ante todo un modo de vida, con rutinas bien establecidas que -a diferencia de otros deportes- puede practicarse en la mayoría de los casos durante toda la vida, algo que califica de “admirable”.

Karla Pérez Rubier asegura que cuenta con el apoyo de su esposo, con el que está casada desde hace cuatro años.

“Mi esposo Alexander es un pilar muy grande para mí. Su apoyo ha sido excepcional, comprensivo, acompañándome en este proceso. Nunca me ha soltado de la mano. Tenemos una relación muy madura y él sabe que lo amo, claro, sin su compañía, paciencia y tolerancia ante todo, nada de esto hoy hubiera sido posible”, detalló la joven.

Karla Pérez dice que el gimnasio la ha vuelto más organizada y responsable, que allí lo disfruta "todo", desde el duro entrenamiento hasta las amistades que va haciendo, y afirma que es un lugar sin el que no concibe su vida ahora mismo.

La joven fisiculturista se siente feliz de representar a su provincia en un torneo nacional, aunque admite que le genera “cierta ansiedad” porque se considera muy competitiva en todos los aspectos de su vida.

“Es el primer campeonato en el que participaré, pero la meta es vencer, siempre es importante salir a darlo todo. No me imagino siendo una más. Entreno dos veces al día, tengo una atención de mis entrenadores esmerada, y eso no puede retribuirse de otra forma que no sea con sacrificio y entrega”, apunta.

Karla Pérez subraya que el culturismo tiene varias categorías y que las mujeres siempre podrán optar por alguna de ellas.

“Existen algunas que exigen más masa muscular como el bodybuilding y otras mucho menos, como el bikini. En la que yo participo específicamente es la categoría wellness, que premia más el desarrollo muscular de las piernas y glúteos", precisa.

Karla Pérez Rubier celebra que las actividades deportivas se hayan abierto en los últimos años de manera exponencial para las mujeres, de ahí que considere el deporte "un arma de inclusión".