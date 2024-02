Los dilemas de una chica fitness cubana

Una joven cubana amante del ejercicio físico compartió en sus redes un video en el que describe los dilemas a los que se enfrenta en Cuba para poder mantenerse en forma.

Lili Lastres se considera una chica fitness, pero mantener esa condición en Cuba es casi imposible por las carencias de alimentación básica y de otro tipo que padece el país.

"Si me como el pan en el desayuno, no tengo para la merienda. Si me lo como en la merienda, no tengo para el desayuno", dijo.

Lili aclaró que aunque no es actriz, quiso exponer las diferentes situaciones que tiene que sortear diariamente.

"Es que nadie imagina todo lo que pasamos día a día los que amamos el gym en Cuba, superando obstáculos impensables para tener resultados", aseguró.

La muchacha lamentó no poder cumplir con requerimientos de su práctica deportiva, como comerse cuatro huevos al día, algo que nunca ha podido hacer "porque solo te dan cinco para el mes, y a veces ni eso".

"Soy una chica fitness cubana, y mi preworkout es pan con café, y a veces ni pan tengo. Soy una chica fitness cubana y no me compro zapatillas para el gym, obvio que voy con los más viejos y feos que tengo", afirmó.

"Y ni hablar del tema de la proteína, porque eso duraría para este video y 10 más", concluyó.

El video de Lili se ha hecho viral en Instagram.

Una joven confirmó que para ser fitness en Cuba hay que tener una mente de acero y una voluntad inquebrantable para no abandonar su progreso.

Otra que está fuera de Cuba recordó que mientras vivía en la Isla nunca pudo ir a un gimnasio porque no tenía dinero. "Y las pocas veces que lo intenté me sentía débil, sobre todo esos días que solo desayunaba una taza de café o un vaso de leche".

"Siempre sentí admiración y respeto por los deportistas de tu país. Tienen más adversidades que cualquier atleta", admitió un venezolano.

Un preparador físico le aseguró a Lili que ella y todos los demás cubanos son guerreros, porque la gran mayoría carece de todo.

"No dejamos de ir al gym con hambre, incluso sabiendo que por la tarde lo que habrá en la casa de cena será un potaje de chícharos, y sin embargo le metes ese día como si fuera nuestra última vez. Llegamos a casa y nos comemos lo que tengamos con un deseo que nuestro organismo lo aprovecha al 100%, es la realidad", expresó.