Más de cien cineastas cubanos rechazan nombramiento de Alexis Triana como presidente del ICAIC

La Asamblea de Cineastas Cubanos ha rechazado el nombramiento del comisario cultural Alexis Triana como nuevo presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

En una carta firmada por más de cien trabajadores del cine cubano y difundida en el Facebook de la Asamblea, los firmantes consideran que el nombramiento de Triana es parte de “ese pensamiento autoritario y vertical” que prevalece en las instituciones cubanas y supone “una forma errada de interpretar cuál es la función del arte y sus maneras de interactuar con el contexto en el mundo contemporáneo”.

Asimismo, consideran que el problema del ICAIC no radica en el funcionario que lo dirija, sino en su sumisión a las políticas excluyentes del régimen cubano.

“El problema del ICAIC no es su presidencia, sino la subordinación de todas sus estructuras a una burocracia cultural que lo paraliza y anula”, se lee en la carta.

La carta hace un repaso de algunos de los eventos de censura de las últimas décadas del cine cubano y reivindican el derecho de los artistas a la autonomía, la crítica y la libre expresión.

“No es posible que la solución a la crisis del cine cubano recaiga en las mismas manos que la han generado. Bajo esa premisa, quien presida el ICAIC será solo una circunstancia”, lamentan los firmantes entre los que se encuentran figuras de peso del cine cubano como el actor Luis Alberto García, o los directores Ernesto Daranas o Fernando Pérez.

La pasada semana, El Ministerio de Cultura de Cuba (MINCULT) anunció la designación del periodista oficialista Alexis Triana como nuevo presidente del ICAIC, cuatro meses después de la destitución su anterior jefe.

Triana asumió su nueva función en medio de una crisis de la institución, tras la polémica surgida por la censura al realizador Juan Pin Vilar que derivó en una sonora protesta de cineastas y figuras del sector cultural, lo que generó finalmente la creación de la Asamblea de Cineastas.

Triana es un funcionario cultural al servicio del régimen con una larga experiencia, iniciada al asumir la presidencia de la Asociación Hermanos Saíz en Holguín.

El comunicado oficial, publicado por el portal Cuba Cine, recordó que en esa provincia dirigió el Consejo Provincial de las Artes Escénicas y de Cultura durante 13 años, y tuvo a su cargo las Romerías de Mayo y el Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara.

A su regreso a La Habana fue vicepresidente del Consejo Nacional de Artes Escénicas, coordinador nacional de la Misión Cultura Corazón Adentro en Venezuela y director de comunicación y fundador del Estudio Multimedial y el canal digital CrearTV.

En la capital, se hizo conocido por sus ataques en Internet a las voces críticas del régimen.

En 2020 arremetió contra el cantautor Descemer Bueno, llamándolo "ebrio", "drogado", "cínico" y "desafinado". Un año después, replicó un post de una cuenta de la Seguridad del Estado que acusaba de "jinetero" a Yotuel Romero por estar casado con la española Beatriz Luengo.

A continuación, reproducimos la declaración de la Asamblea de Cineastas Cubanos:

Declaración de la Asamblea de Cineastas Cubanos

El ICAIC tiene un nuevo presidente. Es necesario entonces volver sobre ciertas cosas.

Un día, hace ya cinco meses, setecientos intelectuales expresaron su rechazo a un modelo obsoleto de articular la cultura, basado en la exclusión, la manipulación, la censura y la violencia, ejercida sistemáticamente contra los artistas y sus creaciones. Un procedimiento que no solo ha marcado la vida y obra de un grupo apreciable de cineastas, muchos de ellos hoy en el exilio, sino que también ha socavado el sentido y la existencia de instituciones y proyectos relacionados con el cine y la cultura cubanas.

Esta praxis encontró un nuevo episodio en las violaciones cometidas contra el documental La Habana de Fito, de Juan Pin Vilar, evento que motivó el resurgimiento de la Asamblea de Cineastas Cubanos, espacio representativo y heterogéneo de una comunidad que ha trabajado intensamente en la búsqueda de soluciones a nuestros problemas y que ha entregado al Gobierno varios documentos y propuestas, aun sin respuestas.

En medio de esta incomunicación, el pasado jueves se hizo pública la designación de Alexis Triana como nuevo presidente del ICAIC. Si bien este nombramiento es una prerrogativa que le asiste al Gobierno, como ciudadanos y artistas hacemos uso también del derecho que nos corresponde a emitir nuestro criterio. Lo primero que podría decirse es que se trata de un funcionario del propio Ministerio de Cultura que ha sido parte activa y consciente de la tendencia que los cineastas hemos cuestionado. Pero mucho más que su persona, se trata de un método.

Todas las estructuras que conforman el Sistema Cine en Cuba están quebradas, debilitadas. El ICAIC como centro de ese sistema controlado desde hace décadas por el Ministerio de Cultura ha sido prácticamente destruido, en gran medida, por esos mismos dirigentes que ponen y quitan presidentes, sin asumir que ellos no son el verdadero problema. No se trata entonces de, a quién colocas al frente, sino de lo que representa y proyecta. Se trata de todo un modelo industrial, financiero y artístico que ha colapsado, en buena medida por ese pensamiento autoritario y vertical que se ha venido entronizando. Una forma errada de interpretar cuál es la función del arte y sus maneras de interactuar con el contexto en el mundo contemporáneo.

El problema del ICAIC no es su presidencia, sino la subordinación de todas sus estructuras a una burocracia cultural que lo paraliza y anula. Sin autonomía, sin apenas creadores en su nómina, sin salas de cine, sin recursos, sin una verdadera proyección internacional, poco puede hacer para proteger a los cineastas frente a ese sistemático ejercicio de intimidación y control, incrustado en el ADN mismo de la política cultural y cívica cubana.

No puede perderse de vista que el concepto Cine Cubano va más allá de una frontera trazada por una institución oficial. No existe el cine de “los nuestros”, en oposición al cine de “los otros”. Para la Asamblea nuestro cine abarca toda esa diversa y plural obra que hacemos con o sin el ICAIC, dentro o fuera de Cuba, fiel a la diversidad de miradas que pueden ofrecer sus creadores, como es de heterogénea la nación en que vivimos, cada vez más pobre y fragmentada cuya dura realidad aflora de diferentes maneras en nuestras películas.

Ese derecho de nuestros artistas a interpretar y cuestionar su entorno ha sido siempre problemático. Ahí están los casos de PM, de Nicolás Guillén Landrián, de las luchas que tuvieron que librar dentro del ICAIC maestros como Humberto y Titón, de los sucesos de Alicia en el pueblo de las maravillas, de lo ocurrido con Regreso a Ítaca, con Santa y Andrés, con Corazón Azul y con la obra de otros muchos autores que, en todas partes del país, han tenido que enfrentarse durante décadas a este devastador abuso de poder. Tal vez el paradigma de esta práctica sea la clausura de la Muestra Joven, un evento crucial para el desarrollo del cine cubano que nos legó “Palabras al Cardumen”, manifiesto ejemplar sobre la censura y la exclusión, pero también sobre el sueño y las esperanzas de una generación.

Cuando proclamamos “nuestro cine será libre o no será” estamos expresando una voluntad colectiva. Es el espíritu que encontramos en las decisiones, palabras y obras de una cantidad creciente de cineastas (y de artistas de todas las manifestaciones) que han elegido apartarse de ese círculo vicioso de perenne sospecha, que reprime nuestra vida cívica y contamina nuestros espacios de creación y trabajo.

De ese mismo modo, nuestra Asamblea será libre o no será. Nuestro derecho a existir y trabajar en lo que creemos está fuera de discusión y, en el ejercicio de ese derecho, expresamos nuestro desacuerdo con un método de trabajo que perpetua los mismos problemas que enfrentamos. No es posible que la solución a la crisis del cine cubano recaiga en las mismas manos que la han generado. Bajo esa premisa, quien presida el ICAIC será solo una circunstancia.

Las instituciones fueron creadas para organizar la experiencia de los ciudadanos que representan, para servirles y dar respuesta a sus reclamos, no para actuar contra ellos. Si no cambia ese patrón de ordeno y mando, si no se establecen relaciones de respeto, voluntad de entendimiento y de diálogo horizontal seguirán agravándose nuestras diferencias como cineastas y como cubanos.

Desde el primer día, nuestra Asamblea ha evidenciado su disposición de trabajo. Hoy nos corresponde dejar claro que nuestra existencia no depende de quienes se niegan a encarar nuestros verdaderos problemas. Seguiremos trabajando por ese cine complejo, diverso, inclusivo, polémico y plural en el que creemos. Así es el país en el que vivimos y tenemos claro que, antes que cineastas, somos parte activa de la vida cívica del pueblo cubano.

1. Fernando Pérez (Director y guionista)

2. Gustavo Arcos (Profesor y critico de cine)

3. Luis Alberto García (Actor y productor)

4. Ernesto Daranas (Director y guionista)

5. Rosa María Rodríguez Pupo (Directora y productora)

6. Deymi D Atri (Directora y fotógrafa)

7 Enrique -Kiki- Álvarez (Director y guionista)

8. Carla Valdés (Directora y guionista)

9. Manuel Rodríguez Yong (Productor y director)

10. Katherine T. Gavilán (Directora y actriz)

11. Juan Antonio García Borrero (Investigador y crítico de cine)

12. Juan Carlos Sáenz de Calahorra(Realizador)

13. Esther Suárez Durán(Investigadora, crítica teatral, dramaturga, guionista radio y tv)

14. Frank Ernesto Fernández Carvajal (Productor y director)

15. Carolina de la Torre Molina (Psicóloga e investigadora)

16. Mayra Álvarez (Directora y guionista)

17. Juan Pin Vilar. (Director)

18. Alex Fleites. (Poeta y periodista)

19. Ulises Toirac (Humorista, guionista, director de tv, actor)

19. Pedro Luis García Macias (Asistente de prensa)

20. Demian Rabilero del Castillo (Poeta y Director del Museo de la Imagen y el Sonido)

21.Walter Cordero (Actor, productor y editor)

22. Belkis Vega Belmonte (Directora, guionista, asesora y docente de cine)

23. Carlos Urdanivia (Director de Arte)

24. Julio Antonio Fernández Estrada (Jurista y profesor)

25. Laura C. Carricarte (Sonidista y Directora)

26. Esteban Insausti (Director y guionista)

27. Lorenzo Casadio (Director de fotografía italiano)

28. Alina Bárbara López Hernández (Doctora en Ciencias Filosóficas, profesora, ensayista y editora)

29. Jorge G. de Mello(Curador de arte)

30. Reynaldo Lastre(Crítico de cine)

31. Héctor García Rodríguez( Director de Fotografía)

32. Dean Luis Reyes(Crítico y profesor de cine)

33. Vladimir García Herrera( Realizador y Productor de Animación)

34. Danny García Soto ( Productora)

35.Antonio Enrique González Rojas(Periodista y crítico de cine)

36. Danilo Lejardi (Director y guionista)

37. Rolando Leyva Caballero (Crítico de cine e Historiador del Arte)

38. Leyssy O'Farrill Nicholas (Artista visual/realizadora audiovisual/músico/modelo/actriz)

39. Margarita Mateo Palmer(Profesora y Escritora)

40. Alberto Ramos (Crítico de cine y programador

41. Héctor Noas (Actor)

42. Yaite Luque Pérez (Productora)

43. Ricardo Acosta(Editor)

44. Alejandro Ramírez Anderson ( Director)

45. Vladimir Cuenca (Diseñador de vestuario)

46. Lily Suárez Rodés( Directora de Fotografía y Colorista)

47. María Elena Diardes (Actriz y directora)

48. Annia Quesada Milord (Directora y guionista)

49. Carlos Barosela.(Artes plásticas)

50. Alejandro Torres Ramos(Lic. Derecho)

51. Aída Herrerias (Productora)

52.José Angel Pérez. (Director y artista visual)

53. Ricardo Figueredo Oliva (Productor- director- guionista)

54. Javier Otero( Productor documental)

55. Hamlet Paredes Grau (Actor y Director)

56. Hamlet Fernández (Investigador y crítico de cine)

57. Hermes Entenza(Artista plástico y escritor)

58. Lilmara Cruz Pavón(Editora)

59. Jorge L Fernandez( Musico Compositor)

60. Rafael Grillo(crítico de cine)

61. Raúl García Riverón( Guionista y director)

62. Omaida Rodríguez Baserio (Asist. de Dirección, guionista y Asesora de audiovisuales)

63. Amilcar Salatti González (Guionista de cine y TV)

64. Yaremis Pérez Rodríguez (Actriz y Directora de Casting)

65. Gilberto Ramos Souza(Actor)

66. Randys Alfonso Diaz(Artista visual y productor)

67. María José Figueroa (Periodista cultural)

68. Omar Camilo Ramos (Director, editor y productor de Puerto Rico)

69. Isaul Ortega( Realizador y Productor)

70. Pablo Javier Lopez (Director y editor)

71. Susana Rios Moore(Asistente de dirección de cine y productora de TV)

72. Rosa Marquetti (Investigadora y supervisora musical)

73. Nancy Angulo Valdés(Colorista)

74.Noel Alvarez Martín(Director de Producción)

75. Othon Bada Fuentes (Sonidista)

76. Alexei Padilla Herrera(Comunicólogo, profesor y traductor)

Gloria María Cossio (Casting)

78. Armando Capó Ramos (Cineasta)

79. Angelica Salvador (Editora)

80. Sheyla Pool (Cineasta)

81. Jaime Masó Torres (Periodista)

82. Jenny Pantoja Torres (Historiadora y actriz)

83. Heriberto Verdecia Galán (Librero)

84. Yamil Santana Cossío. (Director fotografía)

85. Arlene Comas (Guionista y Relacionista pública)

86. Dr. René Fidel Gonzalez García. (Profesor de Derecho)

87. Jose Antonio Valdés Chicoy (Realizador de Imagen)

88. Jorge Manuel Almagro Calderón (Director de Arte y Artista Plástico)

89. Paz Alicia Garciadiego (Guionista mexicana)

90. Luisa Marisy (Realizadora, curadora y crítica de arte)

91. Antonio Molina Burnes (Director y Guionista)

92. Liana Domínguez (Editora)

93. Cesáreo Navas Morlanes (Productor)

94. Ernesto Granado Rigueiro (Fotógrafo)

95. Alina Dueñas Hernández (Guionista y directora de TV)

96. Emmanuel Peña Anasco (Docente y editor)

97. Maysel Bello Cruz. (Director)

98. Franks Daniel Linares Garcia (Actor y Editor)

99. Juan Carlos Gómez Millo (Editor)

100. Ángel Pérez(Crítico de cine y programador)

101. Manuel Iglesias(Director y editor)

102. Laura Conyedo Barral (Guionista)

103. Joel del Río Fuentes(Doctor en Ciencias del Arte, crítico, periodista e investigador)

104. Mónica Pita Santos (Productora)

105. Tania Ceballos. (Asistente de Dirección)

106. Ariel Novo( Sonidista)

107. Leila Montero. (Productora)

108. Mayra Lilia Rodríguez Pastrana(Asesora de Cinetamografía del ICRT)

109. Daniela Capelato, guionista y productora (Brasil)

110. Ernesto Bautista (Director y guionista salvadoreño))

111. Yuniel cepena(Sonido)

112. Daiyan Noa Brandford (Sonidista, guionista y director)

113. Fausto Canel (Director)

114. Rafael Rey Rodriguez ( Productor Cinematografico)

115. Alina Arcos Fernández-Britto (Ciudadana cubana, médico de profesión)