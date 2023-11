Madre de joven cubana que murió de cáncer pide ayuda para sacar a su nieta del país

La madre de Yenisley Perdomo, la joven cubana que murió en octubre tras más de un año luchando contra un cáncer, está pidiendo ayuda para sacar a su nieta del país de forma definitivamente.

Gina Sao compartió un texto en su muro de Facebook en el que recordó que su hija de 37 años falleció por la enfermedad, pero también por la mala atención médica que padeció en Cuba.

"Soy residente en Estados Unidos y llevo casi un año en Cuba cuidando a mi hija y mi nieta de 11 años. A mi hija le llegó el parole, pero fue demasiado tarde para ella", lamentó.

"Mi nieta no tiene a nadie más porque el padre está preso y está de acuerdo en que me lleve a la niña. Estamos prácticamente desamparadas y no he podido conseguir llevarme a la niña porque necesito obtener la custodia. Es un trámite complejo y demorado por razones que desconozco. Mi nieta y yo no tenemos a nadie más en este país y tampoco tenemos vivienda...", detalló.

Captura de Facebook / Gina Sao

La desconsolada madre y abuela dijo que no sabe qué hacer en su situación, pero lo que sí tiene claro es que no se quedará callada.

"Me dejaron morir a mi hija y no me van a dejar a mi nieta desamparada. Abajo la dictadura asesina. Díaz-Canel, singao. Cuba es un estado fallido", subrayó.

Yenisley Perdomo, quien tenía cáncer de mama con metástasis ósea y hepática, murió el 25 de octubre en La Habana, días después de haber recibido una visa humanitaria para atenderse en el extranjero, ya que en Cuba no estaba recibiendo tratamiento.

La activista Diasniurka Salcedo Verdecia comunicó que la fallecida estaba a punto de volar al exterior cuando lamentablemente sucumbió a la enfermedad.

"Hace pocos días recibí la noticia que había sido aprobada esta visa humanitaria. Por cuestiones de papeleo el proceso se retardó y desgraciadamente cuando estaba a punto de volar no fue posible porque falleció, dejando una niña huérfana, una madre y familia rota", relató.

En septiembre, la madre de la joven envió un mensaje a los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Marcos Rubio para que le tramitaran una visa humanitaria a su hija para atenderse en Estados Unidos.

Gina estuvo tiempo denunciando los malos servicios médicos, la carencia de insumos en los hospitales y la precariedad en la atención en salud en Cuba.

En agosto, la mujer relató que en mayo le hicieron un TAC a su hija y en el hospital perdieron los resultados. Eso la obligó a sacar una segunda cita que tardó tres meses, pero al ir al hospital oncológico, los equipos estaban rotos.

"Es demasiado el abandono en el que vive el pueblo de Cuba, sin medicamentos, sin alimentos y sin atención médica", recalcó la atribulada madre entonces.