Asesinan con arma de fuego a joven cubano en su propia casa en La Habana

Un cubano de 24 años fue asesinado de un disparo en la tarde de este lunes en La Habana, según reveló Cubanet citando fuentes allegadas a la víctima.

“Dos tipos llegaron y le dieron un tiro. Él fue a buscar un machete y le dispararon de nuevo, pero no le dieron”, declaró al citado medio independiente, bajo condición de anonimato, un amigo del fallecido.

El joven asesinado fue identificado como Fidel Mayeta Calderín y el crimen ocurrió en el domicilio de la víctima, ubicado en la calle Aguacate, entre O’Reilly y San Juan de Dios, en el municipio Habana Vieja.

La víctima era natural de Songo La Maya, en Santiago de Cuba, aunque desde hace algunos años vivía en la capital, en compañía de su esposa y de su suegra, esta última testigo del asesinato.

La pareja del joven fue arrestada tras el crimen debido a la presunta confiscación de sustancias ilícitas en la vivienda, según precisó el citado medio, que detalló que la mujer ya estuvo presa por drogas.

Tras el violento incidente, Fidel Mayeta Calderín -conocido como “Cosuro”- fue trasladado al Hospital “Calixto García”, donde falleció.

La citada fuente precisó que, si bien el disparo no comprometió ningún órgano, el joven tuvo complicaciones que trajeron como consecuencia su muerte.

En redes sociales, amigos y familiares de de Fidel Mayeta se mostraron consternados por el crimen.

"'Mi hermano', como nos decimos [...] todavía no creo que esto haya pasado. No eres mi hermano de sangre pero te quiero como si lo fueras. Me escribiste ayer todo bien [...] Solo le pido a Dios que te ilumine, que te dé mucha luz. Has dejado un mundo devastado. Siempre te voy a querer hasta el infinito mi hermano", escribió la internauta identificada en redes como Yanets Yanets.

Captura de Facebook/Yanets Yanets

"Quien tramó todo esto no tuvo valor coraje suficiente para hacerlo solo. Pero la justicia existe", concluyó.

El cadáver de Fidel Mayeta Calderían está siendo velado este martes en la funeraria de Calzada y K, en El Vedado, desde donde sus restos serán trasladados a su provincia.

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles confirmados sobre el crimen, que se suma a la ola de creciente violencia que azota a Cuba en los últimos meses.

Lo que resalta en este caso, no obstante, es la presencia de un arma de fuego, un detalle que subraya el preocupante incremento de violencia en la isla, donde tales armas no suelen estar al alcance de la población.