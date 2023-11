Ramón Saúl Sánchez arremete contra Marco Rubio por poner en peligro la Ley de Ajuste Cubano

El exiliado Ramón Saúl Sánchez arremetió contra el senador Marco Rubio por poner en peligro la Ley de Ajuste Cubano tras cuestionar a los ciudadanos de la isla que son acogidos como refugiados en EE.UU. y después viajan a Cuba, país del que supuestamente salieron huyendo de la persecución política.

"Tarde o temprano ese tipo de actitud lo que va a causar es que se le cierre a todos los cubanos poder ver a sus familias, y hasta que nosotros no seamos capaces de buscar una fórmula para liberar a Cuba, nosotros no podemos destruir a la familia cubana como hace el régimen de Cuba. Eso se lo dejamos a ellos", dijo Sánchez en declaraciones al periodista Javier Díaz para Univision.

"Yo me pregunto hasta cuándo se va a seguir acorralando a los cubanos. Sí, hay cubanos que cometen todos esos desmanes, que no tienen conciencia, pero la mayoría de los cubanos cuando van a su país es porque necesitan ver a sus familias, llevarles medicinas o necesitan decirles: 'ustedes existen para nosotros'", aseveró el coordinador del Movimiento Democracia, quien apuntó que respeta a Marco Rubio pero no coincide con él en este apartado.

Ramón Saúl Sánchez recordó que ya una vez este tipo de campaña trajo como consecuencia que se le quitara la mayor parte de la ayuda a los cubanos que residen en la isla, e insistió en que, tras las más recientes declaraciones, lo que se está propiciando es que el gobierno de EE.UU. elimine la Ley de Ajuste Cubano, algo que el exiliado cree que sería un regalo para el régimen de La Habana.

"Sus declaraciones no son oportunas y yo respetuosamente le pido al senador que valore las consecuencias que tienen lo que ha dicho. Él es cubano, él representa a los cubanos y tal como luchamos por otras nacionalidades, tenemos que luchar por la gente de nosotros", apuntó.

Sánchez, quien lleva varias décadas en Estados Unidos, admitió que algunos cubanos que regresan "no tienen conciencia" y "están tomando ventaja" de la situación, pero insistió en que la mayoría de los que retornan al país lo hacen por amor a sus familias y por apoyarlos.

"Aquí en la ciudad de Miami hay algunos delincuentes, pero usted no le quita los derechos a todos los ciudadanos porque hay algunos delincuentes, vayan y busquen a los que violan el precepto de asilo político y deje a los que tienen necesidad de ver a sus familiares", concluyó.

En días recientes Marco Rubio generó inmensa polémica tras cuestionar públicamente la situación de los cubanos que son acogidos como refugiados en Estados Unidos y después viajan a Cuba, país del que supuestamente salieron huyendo de la persecución política.

Sus declaraciones, dirigidas al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tuvieron lugar el 8 de noviembre durante una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado sobre la solicitud de la Administración Biden de fondos adicionales para procesar rápidamente a los migrantes que ingresan ilegalmente al país.

“Si estás huyendo de la persecución, ¿cómo puede ser que un año después estés pasando los veranos en Cuba? ¿Cómo puede ser que menos de un año después estés viajando, digamos, de seis a ocho veces al año a Cuba? Nunca he oído hablar de personas que huyen de la persecución y regresan a un lugar repetidamente. Hay un problema aquí, ¿no?”, cuestionó Rubio.

El senador enumeró los privilegios de los cubanos, entre ellos los cupones de alimentos y el Medicaid, privilegios que otros que ingresan a EE.UU. tienen que esperar cinco años para recibirlos.

"Si cabo de un año, dependiendo de si tienen el ‘parole’, [los cubanos] pueden solicitar una tarjeta verde y luego pueden viajar de regreso a Cuba tantas veces como quieran”, criticó el político cubanoamericano en palabras generaron alarma entre los aludidos.

Rubio explicó a Mayorkas los “privilegios” de que gozan los refugiados cubanos y las prácticas que llevan adelante amparados en ellos, como enviar a Cuba dinero de las ayudas, o la posibilidad de permanecer hasta tres meses en el país de donde supuestamente salieron huyendo, entre otros.

“Una vez que estás aquí, se presupone que estás aquí porque eres un refugiado que huye de la persecución y tienes una serie de beneficios como mínimo. Si un año después estás aquí como refugiado, pero regresas a Cuba seis veces, ¿no deberías al menos perder el estatus de refugiado?”, preguntó Rubio al secretario del Departamento de Seguridad Nacional.

Mayorkas le prometió a Rubio que estudiaría el asunto y le ofrecería una respuesta en base a los argumentos legales que rodean la cuestión.