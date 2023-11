La compra de una madre cubana tras vender bicicleta de su hija en 12 mil pesos

Una madre cubana expuso su tristeza en redes sociales luego de no completar la compra de productos básicos con 12 mil pesos que adquirió tras la venta de la bicicleta de su hija.

Mariela Gabote dijo desde su perfil en Facebook que se vio obligada a hacer la venta el pasado 10 de noviembre porque “realmente necesitaba el dinero para comprar [productos para satisfacer] necesidades básicas”.

La cubana comentó que enseguida que tuvo el dinero en sus manos comenzó a hacer las compras que requería y además decidió anotar cada cosa que adquiría.

Captura de Facebook/Mariela Gabote

El listado de poco más de 10 productos estaba dividido en: dos paquetes de refresco Zuko a $160, dos frazadas de piso en $320, dos libras de queso a $660, 10 libras de pollo en $3300, dos libras de molleja a $800, y tres libras de picadillo de pollo en $900.

Además, añadió del mercado agropecuario una libra de ají cachucha a $160, igual cantidades de frijol negro y colorado a $500 y $550 cada una, también una libra de tomate en $250, un paquete de galletas de soda a $200, un paquete de perrito (salchicha) a $370, un kilogramo de leche en polvo amarilla a $1800 y 16 pomitos de refresco dietético TuKola a $2080.

“Pues fin del cuento porque saqué la cuenta y ya voy por $12050 y por supuesto jamás terminé de cubrir las necesidades”, agregó en su publicación, al tiempo que dejaba plasmada su indignación por no haber cubierto sus insuficiencias.

“Yo no sé ustedes pero yo ya esto no lo puedo soportar”, dijo. Mientras se preguntaba: ¿Yo no sé si es que yo soy muy pobre, si el problema lo tengo yo? Debe ser, yo me imagino que el problema lo tengo yo y que las personas en su casa tienen de todo y se alimentan bien. No sé ya que pensar, estoy muy triste”, concluyó.

Las reacciones que acompañaban a la publicación manifestaban la similitud de la situación para muchas familias cubanas y el respaldo a las palabras de la madre cubana.

“Creo que así estamos todos o por lo menos la mayoría, yo no sé hasta cuándo va a ser esto”, escribió Carlita Eleguasita.

También Dunia Grau de Luyano coincidió y dijo: “Así estamos todos Marielita, el dinero se va como el agua y todo suuuper caro, carísimo. Un país tan pobre como Cuba y todo está por los cielos”.

Iris Vázquez Gil agregó: “Esto es inaguantable, así estamos la inmensa mayoría, y los que tenemos niños y ancianos es aún peor, sin palabras”.

Los precios en Cuba siguen su galopante ascenso y sin un control a corto plazo, agrandando cada vez más la brecha respecto a las posibilidades de compra de los ciudadanos, que sufren directamente los efectos de la inflación en medio de la crisis económica en el país.

Mercados agropecuarios como el de 9na y F, en el Vedado, La Habana, ofrece productos a precios exorbitantes, donde un paquete de caramelos cuesta hasta 1,250 pesos.

En su página de Facebook muestran los excesivos precios de los productos alimenticios que se venden en el lugar: 45 pesos cuesta un cuadrito de caldo; hasta $600, un paquete de galletas; $260, una bolsa de panes; $1,200 un pastel; $30, un solo chupa chups; $180, un refresco; $720, un litro de aceite; $500, una lata pequeña de puré de tomate, y 550 CUP, una caja de cereales.

Todo esto sucede en un panorama en el que Gobierno no promete bajar los precios. Recientemente funcionarios del régimen advirtieron que será muy complicado que el precio de la carne de cerdo baje durante las fiestas de fin de año.

A principios de este mes se hizo viral una triste escena en calles del municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana, cuando a un camión que transportaba harina se le cayó una cantidad considerable y varios cubanos se pusieron a recogerla de la vía sin ningún pudor.

Un testigo que filmó lo que sucedía aseguró que había muchos niños en medio de la calle recogiendo los granos del suelo.