Habla exjefe de policía de Miami que intentó suicidarse: "Todavía tengo mucho que dar"

El cubanoamericano Alfredo 'Freddy' Ramírez, quien fungía como jefe del Departamento de Policía de Miami-Dade hasta que el 23 de julio intentó suicidarse, aseguró que todavía tiene mucho que dar.

Freddy iba esa noche con su esposa desde Tampa a Miami cuando detuvo el auto y se disparó en la cabeza, en medio de una autopista en Hillsborough. Fue ingresado en el Hospital Tampa General, donde fue operado de las heridas causadas.

Después de varios meses de tratamiento y recuperación física y psicológica, concedió una entrevista a NBC 6, cadena hermana de Telemundo, en la que afirmó que tanto él como su familia están bien.

"Somos una familia fuerte y juntos estamos atravesando esto con perseverancia. Por eso estoy aquí hoy", dijo.

Acerca de lo que sucedió el día del intento de suicidio, señaló que su memoria está un poco oscura.

Ramírez viajó ese fin de semana a Tampa para ir a una convención anual de jefaturas de policía de Florida. En el hotel donde se alojaba con su esposa, la policía tuvo que acudir avisada por una disputa doméstica e incluso los agentes lo esposaron, pero se marcharon al no hallar evidencia de un crimen o peligro inmediato. Horas después, Freddy se disparó en la cabeza.

"No puedo decirte exactamente por qué pasó eso, o cuál fue la intención. Solo estoy agradecido de que mi esposa estaba allí. De lo contrario no estaría aquí. No sentí nada cuando pasó y ni sabía lo que había pasado. Lo último que recuerdo es la camilla de los paramédicos", describió.

El exoficial se mostró arrepentido por su acción y dijo que su muerte habría sido una decepción para su familia y su comunidad.

"Es devastador. De no estar aquí hoy, no podría ver a mis nietos crecer y estar junto a mi esposa para disfrutar la vida que tanto trabajamos para construir. Trato de no castigarme y construir para el futuro. Me pasaron la cuenta y lo que perdí fue un ojo y tengo daño significativo en el cráneo. Esto pudo cambiar la vida de todos en mi familia", subrayó.

Ramírez achaca su momento de crisis al estrés de su trabajo y a no prestar atención a su salud mental.

Recordó que lleva 30 años en el Departamento, y los últimos cinco, en los que ha sido el jefe, debió enfrentar fuertes desafíos, como la pandemia, el derrumbe del edificio de viviendas de Surfside, la violencia armada y perder a un oficial.

"Y estás dirigiendo policía, bomberos, gestión de emergencias y te postulas para sheriff. Tengo una familia en casa, a la que no atendí mucho...", cuestionó.

Freddy regresará en enero al Departamento de Policía de Miami-Dade como asesor principal, un trabajo en el que portará un arma de fuego, algo para lo que aseguró estar preparado.

"Tal vez esto sucedió por una razón para salvarme a mí y a mi familia, mi bienestar. La clave es que estoy aquí y todavía tengo mucho que dar a mi familia y a mi comunidad".

"Vean mi experiencia, yo sé lo que pasé. Me caí pero aprendí de ese momento. Pero sé que nunca quiero que mi familia o cualquier persona vuelva a pasar por esa experiencia. Siempre le digo a las personas que cuando me levanto por la mañana, esto siempre me lo recuerda… lo que pasó no volverá a pasar", aseveró.