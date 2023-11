Jacob Forever conquista corazones con el estreno de "Delito amarte": "Otra obra de arte"

Tan solo dos días después de haber dado un adelanto de su nuevo tema, Jacob Forever sorprendió a sus fans con el estreno del sencillo, titulado "Delito amarte".

En el tema, que llegó con un videoclip donde es el absoluto protagonista, El Inmortal canta al amor desde un estudio de grabación.

"Saludo a todos mis seguidores, aquí les va otra obra de arte, #delitoamarte , espero les guste, bendiciones", escribió en Youtube, donde a cinco horas de subido ya rozaba las 4 mil visualizaciones.

Sus fans reaccionaron al estreno con comentarios de felicitaciones y agradecimientos por el tema, donde vuelve a sus ritmos más característicos y canta a las relaciones duraderas y la suerte de encontrar alguien especial para desandar juntos el sendero de la vida.

"Preciosa canción"; "Éxito garantizado"; El mío rompiste todos los esquemas, esta se la dedico a mi baby cuando me desperté"; "Excelente y el título súper espectacular, mis saludos y bendiciones para el mejor Jacob Forever "; "Otro palo más, qué bella canción"; "No hay una que no pegue y no sea un éxito. Miles de bendiciones por tan hermosa canción"; "Tu papá El Inmortal. Estamos arriba"; "Bombazo como todos tus temas; eres excepcional, bendiciones miles"; "La tranca guachinanga, el número uno", le comentaron en las plataformas digitales.

Pero no es esta la única sorpresa que el reguetonero cubano radicado en Miami tenía preparada para sus fans, pues hace unas horas desveló que lanzaría tema en colaboración con Nesty.

"Llevamos dos horas escogiendo una canción. Gracias a Dios y a todos los santos tenemos tantos temas que no sabemos con cuál nos vamos", dijo entre risas en un vídeo grabado desde el estudio de grabación y subido luego a sus stories.