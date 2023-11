Marco Antonio Solís se queja de que su esposa cubana comparte fotos personales en Instagram: "Es para nosotros nada más"

Son una de las parejas más sólidas y duraderas de la música latina, pero también tienen sus diferencias como cualquier otro matrimonio. Marco Antonio Solís y su esposa, la cubana Cristy Salas, no coinciden en la manera en la que tratan su contenido privado en sus redes sociales.

Mientras que el artista mexicano prefiere mantener las fotos y vídeos con su esposa en su carrete, a ella le gusta compartirlo con todos sus seguidores de Instagram. Esta diferencia les llevó a tener una discusión pública precisamente en las redes sociales de la cubana, que colgó el momento en el que hablaron sobre el tema.

"Antes me pedías que te tomara unas fotos, ahora ya no me pides y yo quiero que nos tomemos una para recordar este momento personal. Para recordar este momento, por supuesto", dijo el cantante, matizando la palabra personal.

"Nos la tomamos, pero la subimos", le responde su esposa, con ganas de poder compartir ese momento con el resto de sus seguidores.

"¿La subimos para qué? Es para nosotros nada más", le insiste Marco Antonio Solís, que en la siguiente historia dice: "Aquí estamos otra vez". "Nos vamos a tomar unas fotos que no vamos a subir", agrega Cristy Salas, que finalmente cedió a los pedidos de su esposo de guardar para sí mismos esos recuerdos.

Esta discusión entre la pareja refleja que a pesar de tener diferentes opiniones sobre distintos temas, como el contenido que comparten, saben cómo llegar a entendimientos y cuándo ceder ante los pedidos del otro. No por nada llevan casi tres décadas de matrimonio a sus espaldas sin ningún escándalo ni polémica.

Recordamos que los enamorados empezaron a escribir su historia de amor en 1991. Tres años después se casaron y juntos tienen dos hijas, Marla y Alison. Además, El Buki tiene otra hija de una relación previa llamada Beatriz.