Karol G: Se me salen las lágrimas saber que mi año termina en la ciudad que me vio nacer

Tan solo unas horas antes de su concierto en Medellín, Karol G compartió con sus seguidores sus emociones porque sea, precisamente, en su ciudad natal donde cierre las presentaciones de este año que casi concluye.

A través de las stories de su cuenta en Instagram, La Bichota compartió un emotivo mensaje que resume no solo la ilusión con la que espera los dos conciertos consecutivos en el Estadio Anastasio Girardot este 1 y 2 de diciembre sino que evidencia, una vez más, su profesionalismo y la seriedad con que asume cada actuación para su público.

Instagram stories / Karol G

"No sé cómo explicar lo que siento en este momento. Mi casa es el lugar donde empezó el sueño, las ganas, la motivación, donde dimos el primer paso...", comienza el comunicado compartido hace unos minutos.

"Quien soy, cómo me expreso y cómo hablo lleva mi bandera colombiana a cada lugar la que voy", añadió antes de contar los nervios y ansiedad de las últimas semanas.

"Pero cada día de estos últimos años y, de este último en especial, han sido de disciplina dura, de trabajo, de compromiso, de dar más de lo que yo misma he creído posible por mí y por ustedes y hacerlos sentir orgullosos y bien representados", continuó en el texto donde abre su corazón y hace balance de lo vivido, a la par que reitera el respeto que siente por su público y el hecho de que compren boletos para verle, con la felicidad que para ella implica poder acompañarlos por la vida con su música.

"Todos ustedes me han visto crecer, lo hemos hecho juntos y, aunque falta mucho trabajo por hacer, me alegra ver lo grande que está la familia. ¿Quién dijo que nadie es profeta en su tierra cuando a mí Colombia me lo ha dado todo?", no escatimó en mostrarse, una vez más, orgullosa de sus raíces y agradecida de cómo los suyos la han acompañado estos años en su camino al estrellato.

"Se me salen las lágrimas saber que mi año termina en casa, en la ciudad que me vio crecer y la que creyó en mí, primero que cualquier otro lugar", confesó antes de asegurar a sus fans que esta noche, primera en la que actuará con motivo del Mañana será Bonito Fest, se la pasarán en grande, y contar que espera que disfruten "todo lo que ha preparado con tanto amor" para ellos.

"Hoy ya es bonito Medallo. Los amo", cerró su sincera y muy sentida publicación.

Instagram stories / Karol G

A punto de concluir el año, momento en que muchos hacen balance de lo vivido, a Karol G se le siguen acumulando las razones para celebrar, no solo a nivel personal sino también profesional, donde parece que los límites para triunfar y crecer no existen para ella.

No solo este año se alzó con tres premios en los Latin Grammy: Álbum del Año, Mejor álbum urbano y Mejor Fusión / Interpretación Urbana, sino que también ha incursionado por primera vez como actriz para la serie de Netflix Griselda, que verá la luz el 25 de enero próximo y donde encarna a Carla, mano derecha de la protagonista.

Pero entre nuevos proyectos, estrenos, presentaciones y premios, la colombiana siempre halla sitio para llegar con su música a quienes no gozan de la posibilidad de disfrutar de un concierto suyo, y con su gira Con Cora Tour ha visitado a niños hospitalizados y ha vuelto a cantar en cárceles de mujeres.