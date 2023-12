Lucy Sosa cuenta cómo perdió una pierna: "Al mismo tiempo mi hijo estaba muriendo en Cuba"

Lucy Sosa, uno de los rostros más conocidos y controversiales de las redes sociales, contó recientemente cómo perdió una pierna, un momento muy difícil de su vida en el que estuvo al borde de la muerte.

En una entrevista para el programa “La Mesa Nostra” de América TeVé, la popular influencer cubana radicada en Miami recordó que mientras luchaba por su vida, tristemente su hijo falleció en Cuba.

“Dicen que fue la circulación y me operaron tres veces, me cortaron primero los dedos y después me cortaron la pierna; después me levanté de la silla y me volvieron a cortar. Estuve bien mal, por poco me voy, pero se fue mi hijo”, confesó Lucy.

La influencer dijo que “en el mismo tiempo que me estaban operando a mí, mi hijo se me estaba muriendo en Cuba. Mi hijo se me murió y Dios me dio una oportunidad”.

Todavía Lucy Sosa tiene familia en Cuba, de los 11 hermanos que son en su familia, tres permanecen en la isla.

Sobre su fama en las redes y cómo se toma las recurrentes críticas en contra añadió: “Yo en verdad me siento mal hay veces porque como todos a nadie le gusta que lo ataquen. Yo sigo discutiendo, eso es normal en el cubano, pero de un tiempo para acá yo he dicho no voy a coger más lucha”.

A aquellos que le dicen “mona, negra, cocotimba, santera” ha optado simplemente por eliminarlos de sus redes cuando la afectan sus palabras; pero lo que sí no está dispuesta a tolerar es cuando atacan a su familia.